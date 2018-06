„FC Haudaneben“ vor den „Bierfreunden“

Anzeige

In rund neun Stunden „Fußball-Kost“ zappelte der Ball 247 im Netz. Somit hatten natürlich auch die Zuschauer, die den Akteuren immer wieder spontan Beifall spendeten, große Freude an dem einmal etwas anders dargebotenen Fußballsport. Für den regelgerechten und problemlosen Turnierverlauf zeichneten vier Schiedsrichter verantwortlich: Thomas Mistele (Rosenberg), Reiner Apfelbacher (Hardheim), Erich Zimmer (Boxberg) und Manuel Grübel (Gommersdorf).

Bei dem Fußballgeschehen wuchs die Spannung mit dem Turnierverlauf immer weiter bis zum Höhepunkt beim Finale. Bei dessen Anpfiff um 23.30 Uhr war diese in den Reihen der Zuschauer dann auch regelrecht spürbar. In einer wirklich packenden und mit großer Begeisterung von den Zuschauern begleiteten Partie konnte sich dabei das Team „FC Haudaneben“ aus Hundheim mit 2:0 gegen das Team „Bierfreunde“ aus Sattelbach durchsetzen und damit den Turniersieg sichern. Auf Rang drei konnte sich das Team „Gyrosbomba“ aus Bürgstadt platzieren gefolgt von Team „RB Hettje“ aus Hettingen.

Pokale und Präsente

Trotz der späten Stunde hatten zahlreiche Fußballfreunde noch das spannende Finale verfolgt und standen Spalier bei der sich direkt anschließenden Siegerehrung durch Turnierleiter Albrecht Morast und Organisator Martin Hornung. Für Sieger und Platzierte gab es unter stürmischem Beifall der Zuschauer verbunden mit Gratulation und Glückwünschen Distelhäuser-Pokale und Präsente.

Zum Turnierende galt der Dank des Veranstalters TSV Fortuna Götzingen vor allem den teilnehmenden 21 Teams und ihren Betreuern, die teilweise größere Anreisen auf sich nahmen, für die Teilnahme und den vielen Fußballfans aus nah und fern. Ebenso dem Sprecher der „Strohballen-Arena“ Turnierleiter Albrecht Morast, der unter Assistenz von Mike Rösch das Turnier gekonnt moderierte. Dank galt auch Organisator Martin Hornung und Martin Schwarz als Gestalter der Strohballen-Arena, sowie den Schiedsrichtern, der DRK-Bereitschaft und den fleißigen „Heinzelmännchen“, die für den geregelten Eventverlauf sorgten. Mit der Hoffnung auf ein „Wiedersehen beim Turnier 2019“ endete der sportliche Teil des ersten Tages und ging über in einer sehr stimmungsvollen „After-Cup-Turnier-Party“ bei Discomusik in toller Atmosphäre im Festzelt zum Ausklang.

Jugend war aktiv

Nochmals recht ausgiebige Fußballkost bot dann auch der zweite Festtag, und zwar aus dem Jugend-bereich, bei dem die Strohballen-Atmosphäre inzwischen auch reges Interesse findet. Der Fußballnachwuchs präsentierte sich in 62 Neunminuten-Begegnungen, ausgetragen von 28 Teams im Alter von drei bis 18 Jahren aus der weiteren Umgebung. Dabei absolvierten sechs Bambini-Teams zwölf Spiele, elf F-Jugend-Teams 25 Spiele, sechs E-Jugend-Teams 15 Spiele und fünf C-Jugend-Teams nochmals zehn Begegnungen. Engagement und Spaß der Nachwuchskicker waren dabei offenkundig, riesig und oft ausgelassen die Freude über erzielte Treffer. Kaum geringer war aber auch die Freude bei den Fans und Betreuern der locker und ungezwungen aufspielenden jugendlichen Teams.

Zur Erinnerung an dieses spezielle Fußballerlebnis erhielten alle teilnehmenden Mädchen und Jungen eine eigens gestaltete Medaille und zusätzlich einen Verzehrbon. Dieser Fußballsamstag und damit das TSV-Event überhaupt fanden ihren krönenden Abschluss in einer recht stimmungsvollen „Sommernacht im Lichtermeer“ in toller Atmosphäre bei Lagerfeuer-Romantik mit Liedvorträgen und Country-Musik dargeboten von den „Lokal-Matadoren“ Marco Mayer, Jens Lorenz, Heinrich Hornung, Fabian Aumüller, Jonas Aumüller und Erwin Holderbach. jm

