FC setzt neue Maßstäbe

Hettingen.Eine hervorragende Bilanz kann der Sportabzeichen-Stützpunkt des FC Viktoria Hettingen im Jahr 2018 vorlegen. Nicht nur durch das Erreichen einer dreistelligen Teilnehmerzahl, sondern auch durch die Verdoppelung der jugendlichen Absolventen des Deutschen Sportabzeichens wurden neue Maßstäbe gesetzt.

Wie Stützpunktleiter Reinhold Erg in der Jahreshauptversammlung der Sparte Turnen des FC Viktoria ausführte, waren im 40. Jahr des Bestehens des Stützpunktes mit Marianne Scheurich, Verena Schmelcher, Regina Müller und Birgit Mackert vier weitere Prüferinnen an diesem großartigen Erfolg beteiligt. In diesen 40 Jahren wurden am Stützpunkt insgesamt 1327 Sportabzeichen erworben, davon allein in den letzten zehn Jahren mehr als die Hälfte, das Heißt 682.

Über 120 Jugendliche und Erwachsene haben im Laufe des Jahres in den Bereichen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination an 32 Prüfterminen und zahlreichen Sonderterminen die Möglichkeit genutzt, das Deutsche Sportabzeichen in Bronze, Silber oder Gold zu erwerben. Sehr erfreulich sei dabei auch die Beteiligung von 13 Familien mit jeweils mindestens drei Teilnehmern aus zwei Generationen.

Neben den zahlreichen Neuzugängen, die zum ersten Mal die Bedingungen für das Abzeichen erfüllten, können sich auch neun Teilnehmer auf ein besonderes Abzeichen in Bicolor (Gold und Silber) mit den Wiederholungszahlen 10, 20, 30 oder sogar 40 freuen. Die Sportabzeichen-Verleihung findet am Sonntag, 20. Januar, um 16 Uhr im Sportheim des FC Viktoria Hettingen statt.

