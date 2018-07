Feier mit buntem Programm

Anzeige

Hainstadt.Unter dem Motto „Lasst uns miteinander singen, loben, danken“ feiert der katholische Kirchenchor Hainstadt am 21. und 22. Juli sein 85-jähriges Bestehen. Das Festprogramm startet bereits am Freitag, 20. Juli, um 20 Uhr mit der Generalversammlung des Heimatvereins in der Pfarrscheuer. Es folgt am Samstag, 21. Juli, um 20 Uhr ein literarisch-musikalischer Abend mit dem Titel „Der Mond ist eingefangen“. Das Konzert mit Texten, Gedichten, Liedern und Instrumentalstücken aus verschiedenen Epochen und Stilrichtungen wird gestaltet von der Walldürnerin Ann-Kathrin Schneider und der Würzburger Gruppe Klez‘amore. Sie nehmen die Besucher mit auf eine Reise zum und um den Mond.

Am Sonntag, 22. Juli, findet in der Pfarrkirche St. Magnus und rund um die Pfarrscheuer um 9 Uhr ein Festgottesdienst mit der anschließenden St. Anna-Prozession statt. Um 14 Uhr wird zu einer kirchenmusikalischen Andacht eingeladen.

Beim Frühschoppen ab 10.45 Uhr spielt der Musikverein Hainstadt auf. Ab 11.30 Uhr ist Gelegenheit zum Mittagstisch, ab 14.45 Uhr ist Kaffeestunde. Das Fest klingt ab 18 Uhr aus. mira