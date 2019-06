Feierliche Prozession durch die Stadt

Großes Glück mit dem Wetter hatten nach den Regenfällen in der Nacht zuvor und am Nachmittag die Teilnehmer der Fronleichnamsprozession.

Buchen. Zahlreiche Gläubige feierten am Donnerstag in der Pfarrkirche St. Oswald zunächst das Hochamt und nahmen dann an der sich anschließenden Prozession teil. Wie in vielen Bundesländern feierten die Katholiken auch in Buchen das Fronleichnamsfest. Die Gemeinde widmete sich bei der sich ans Hochamt anschließenden Prozession – musikalisch umrahmt von der Stadtkapelle unter Leitung von Alexander Monsch – an vier Stationsaltären verschiedenen Bereichen.

Errichtet worden waren die Altäre an der Ecke Haagstraße/Hettingerstraße, an der Mariensäule am Bild, an der Abt-Bessel-Kapelle sowie am Wimpinaplatz, wo die Prozession ihren Abschluss fand. Gemeinsam mit Dekan Johannes Balbach, der an diesem Tag seinen 55. Geburtstag feierte, wurden die Themen „Menschlich handeln“, „Gerechtigkeit üben“, „Gemeinschaft leben“ sowie „Christsein – heute“ beleuchtet. Dekan Balbach verwies auch auf das Rochusfest, das erstmals vor den Ferien begangen wird. Es wird am Sonntag, 21. Juli, gefeiert, um mehr Menschen die Teilnahme zu ermöglichen.

Auch in diesem Jahr zeichnete sich die Fronleichnamsprozession in Buchen durch ihre besondere Feierlichkeit und die festliche Gestaltung der vielen Freialtäre in der Innenstadt aus. An den einzelnen Stationen – durch fleißige Helfer ansprechend geschmückt – sorgte der Kirchenchor St. Oswald unter der Leitung von Horst Berger für den gesanglichen Teil der Zeremonie.

Das Fronleichnamsfest, das immer am zweiten Donnerstag nach Pfingsten gefeiert wird, ist in ein Höhepunkt im katholischen Kirchenjahr. Es erinnert an das letzte Abendmahl von Jesus mit seinen Jüngern. Es ist aber nur in katholisch geprägten Bundesländern ein gesetzlicher Feiertag. Er wird in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und im Saarland gefeiert. borg

