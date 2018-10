Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen gehen weiter

Hettingen.Die Feier zum 50-jährigen Bestehen setzt der Heimatverein Hettingen mit einem dreitägigen Fest vom 2. bis zum 4. November fort. Der Auftakt ist am Freitag (2.) mit einem Kabarettabend des aus Unterfranken stammenden Komödianten Philipp Weber, der mit seinem Programm „Futter-streng verdaulich“ den Abend gestalten wird. Die Saalöffnung erfolgt bereits um 18.30 Uhr. Restkarten können noch an der Abendkasse erworben werden. Der Festabend am Samstag (3.) beginnt um 18 Uhr mit einem gemeinsamen „Heddemer Festtagsessen“, bestehend aus Rindfleisch, Meerettich, Kartoffel und Grünkernküchle. Kurzentschlossene sollen sich beim Vorsitzenden Gundolf Scheuermann unter Telefon 06281/97273 anmelden. Um 19 Uhr beginnt der Festabend mit Ehrungen und dem von Vorstandsmitgliedern des Heimatvereins einstudierten, 60-minütigen Theaterstück „Theater macht Freude – eine lustige Verwechslungs-Komödie“. Am Festsonntag (4.) steigt ab 14 Uhr die diesjährige Seniorenfeier als „Herbstfest“ . Hier wird wieder ein reichhaltiges Programm geboten: Unter anderem spielt der Akkordeonverein „Akkordenia“ Götzingen, die Siegerehrung des Fotowettbewerbs erfolgt und das Theaterstück wird aufgeführt. Die Hettinger Senioren haben die Aufgabe, die ersten drei Sieger des Fotowettbewerbs an diesem Nachmittag durch ihre Stimmabgabe zu küren. Deshalb sollen sich alle Senioren, die das 60. Lebensjahr vollendet haben, an der Feier und Stimmabgabe beteiligen. KM

