„Feliz Navidad“ als gemeinsamer Höhepunkt

Götzingen.„Weihnachten war eine Zeit der Stille und Besinnung, bis jemand auf die Idee kam, dass Geschenke sein müssten“ – dieser Erkenntnis eines Kabarettisten steht die Beobachtung gegenüber, die Besucher des Adventskonzertes des Gesangvereins „Eintracht“ in der Pfarrkirche St. Bartholomäus am Wochenende machen durften. Die Sänger versetzten mit ihren Adventsmelodien die Zuhörer in eine besinnliche und erwartungsvolle Weihnachtsstimmung.

Vielversprechender Auftakt

Mit „Im Dezember jedes Jahr“ und „Merry Christmas, frohe Weihnachten“ sorgte der Schulchor der Nachbarschaftsgrundschule unter der Leitung von Christian Müller für einen vielversprechenden Auftakt. Auch bei „Im Advent, im Advent“ von Detlev Jöcker zeigten die Schüler ihr Können. Der gemischte „Eintracht“-Chor mit der Dirigentin Regina Rein trug bei seinem ersten Auftritt drei Lieder vor: „Advent, so gnadenreich“ von Karl-Heinz Jäger sowie „Es kommt ein Schiff geladen“ (von Pasquale Thibeaut) und „Ein Licht in dir geborgen“ (von Gregor Linssen). Die „GetSingers“ brachten danach die moderne Linie ins Programm mit den Stücken „Herr, ich komme zu dir“ von Albert Frey sowie „Friede mit euch“ nach einem Satz von Klaus Heizmann. Mit der besinnlichen Weihnachtsgeschichte vom „Rosa Tütchen“, einer Betrachtung über das Leben im Licht der Freiheit und Liebe, entließ Vanessa Wachter die Zuhörer etwas nachdenklich in die Konzertpause.

Chorwerk aus Schlesien

Zur Eröffnung des zweiten Konzertteils trug der Schulchor „Lasst uns einen Teppich weben“ von Mai Cocopelli vor. Danach intonierte der gemischte Chor die Lieder „Die Gott lieben“ (Satz von Peter Strauch) und „Über dunklen Feldern“ nach einer Melodie von Klaus Heizmann. Und auch die „GetSingers“ erklommen nochmals die Bühne und präsentierten „In diesen Winternächten“ (von Markus Munzer-Dorn) und „Joy to the world“ (Musik Georg Friedrich Händel, Satz Karlheinz Steinfeld). Mit „Transeamus“, einem weihnachtlichen Chorwerk aus Schlesien, welches auf der Weihnachts-Geschichte des Lukas-Evangeliums basiert, setzten die „GetSingers“ und der gemischte „Eintracht“-Chor einen echten Höhepunkt.

Das I-Tüpfelchen darauf gab es dann, als alle drei Gesangsgruppen – Schulchor, „GetSingers“ und gemischter „Eintracht“-Chor – gemeinsam das lebendige und mitreißende „Feliz Navidad“ nach einer Melodie von José Feliciano (Satz Peter Schnur) als Schlusslied vortrugen. Da folgte die Forderung nach einer Zugabe nur wenig überraschend. Mit Glück- und Segenswünschen durch das Lied „Ein fröhliches Fest“ wurde sie gewährt und vom begeisterten Publikum mit lautstarkem Klatschen honoriert. In seinem Schlusswort dankte der Vorsitzende des Gesangvereins, Egbert Fischer, für das Interesse der Zuhörer und zollte den Sängern Anerkennung für das gelungene Adventskonzert. Besonderer Dank galt Regina Rein, die die Hauptlast und Verantwortung für Vorbereitung und Ablauf zu Schultern hatte. Mit Präsenten für die Verantwortlichen unterstrich Fischer seine Ausführungen und beendete den Abend mit den besten Wünschen für Weihnachten und das neue Jahr. jm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.12.2018