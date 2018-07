Anzeige

Hainstadt.Das Ferienprogramm ist für Kinder ab dem Vorschulalter bis zur vierten Klasse geeignet. Am Dienstag, 7. August, um 14.30 Uhr geht es los mit Zauberer Robby an der Pfarrscheuer, Telefon 06281/8958. Am Mittwoch, 15. August, ist ein Ausflug ins Wildgehege nach Walldürn mit anschließendem Besuch auf dem Spielplatz geplant, Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am Rathaus, Telefon 8958. Am Mittwoch, 22. August, um 14.30 Uhr kann man den Kirchturm besichtigen, anschließend werden die Ministranten Spiele im Pfarrhof anbieten, Telefon 0160/99060374. Die Freiwillige Feuerwehr wird am Samstag, 25. August, um 14.30 Uhr „Wasser marsch“ ansagen, keine Anmeldung erforderlich. Der Tennisclub heißt Kinder am Mittwoch, 29. August, um 14 Uhr auf dem Tennisplatz willkommen, Telefon 0157/54620946. Am Samstag, 8. September, um 14 Uhr hat der Schützenverein am Schützenhaus Spiele geplant, Telefon 3027. Anmeldung bei den einzelnen Veranstaltern.