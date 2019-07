Festbier muss noch sechs Wochen reifen

Buchen.Der 190. Buchener Schützenmarkt – vom 31. August bis 8. September – wirft seine Schatten voraus. Mitglieder der SG Buchen und die Festwirte Ralf Vogt und Christian Ullmer mit Gehilfen trafen sich mit Vertretern der Distelhäuser Brauerei in Distelhausen, um das zum Volksfest der Region den Besuchern angebotene Festbier traditionell frisch einzubrauen. Gleichzeitig feierten die Teilnehmer die Verleihung des Marktrechtes an die SG Buchen aus dem Jahr 1830 durch Großherzog Leopold von Baden. Mit besonderer Note und Würze haben dabei die Distelhäuser Braumeister mit „Herz und Verstand“ wiederum ein erfrischendes Bier extra für den Schützenmarkt kreiert das jetzt noch sechs Wochen in Ruhe reifen darf. Prokurist Bernhard Weigand und Verkaufsleiter Handel, Steffen Kreutzer, hoben bei dieser Gelegenheit die gute Zusammenarbeit zwischen den Buchener Schützen und der Distelhäuser Brauerei hervor – feiern doch beide in diesem Jahr bereits die über 35-jährige Partnerschaft. Bild: Achim Schubert

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.07.2019