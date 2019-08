„Feste Größe im touristischen Gesamtkonzept“

Buchen.„Unseren Ferienhof gibt es seit 20 Jahren, seitdem bieten wir hier im Odenwald für Familien ein Urlaubsangebot in einer schönen Gegend mit viel Natur und Tieren“, blickte Amelie Pfeiffer anlässlich des 20-Jahr-Jubiläums zurück auf die Anfänge des Ferienhofs Pfeiffer.

Oft seien es Menschen aus den Ballungsgebieten um Mannheim, Frankfurt oder Karlsruhe, die dort zum Urlaub weilen. Die Familien,die immer wieder ihren Urlaub in Bödigheim beim Ferienhof Pfeiffer verbringen, fühlen sich wohl und die Zahlen sprechen für sich: Seit 1999 waren 8500 Gäste bei rund 39 000 Übernachtungen in Bödigheim bei Amelie und Rainer Pfeiffer.

Amelie Pfeiffer erinnerte an die Übernahme des Hofes von den Schwiegereltern Kurt und Thea Pfeiffer und die Gründung des Ferienbetriebes. Zum Jubiläum konnte sie neben Bürgermeister Roland Burger und den derzeitigen Feriengästen auch Familie Langer, die seit 20 Jahren dem Ferienhof die Treue hält, begrüßen. Ein Blick in die Gäste-Statistik machte deutlich, dass wirklich Gäste aus allen Regionen Deutschlands, aus dem Harz, Rheinland-Pfalz und aus Norddeutschland, aber auch aus den Nachbarländern Holland und Schweiz nach Bödigheim in den Urlaub kommen.

Viele seien Stammgäste, so berichtet die Gastgeberin, die seit 20 Jahren Vorstand der Anbietergemeinschaft Urlaub auf dem Bauernhof im Fränkischen Odenwald ist. Das Ferienangebot bereichere die Region, denn es erfolge eine Wertschöpfung vor Ort und die Attraktivität der Gegend werde hervor gehoben und gestärkt.

Mit den langjährigen Gästen verbindet Familie Pfeiffer viele schöne Erlebnisse, teilweise seien echte Freundschaften entstanden. Die Ponyreitschule sei ein zusätzlicher Magnet, weil die Familienurlaube mit qualitativ hochwertigem Reitunterricht verbunden werden könnten. Beim Jubiläum dankte Amelie Pfeiffer ihrem Mann und der gesamten Familie sowie allen Helfern, die im Betrieb mitarbeiten.

Mut bewiesen

„Die Idee eines Ferienhofes hat sich durchgesetzt, die zahlreichen Stammgäste sprechen für Qualität und beweisen den Erfolg“, zollte Bürgermeister Roland Burger Anerkennung. Familie Pfeiffer habe vor 20 Jahren Mut bewiesen und sich selbständig gemacht. Die anfänglichen Skeptiker seien eines Besseren belehrt worden; in Bödigheim seinen Urlaub zu verbringen sei durchaus sehr reizvoll. Bürgermeister Burger stellte den anwesenden Gästen kurz die Stadt Buchen und ihre Sehenswürdigkeiten vor. Er beglückwünschte die Familie Pfeiffer zum Betriebsjubiläum, der Ferienhof mit Reithof sei eine feste Größe im touristischen Gesamtkonzept der Stadt Buchen.

