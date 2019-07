Festgottesdienst am Sonntag

Hettingen.Am ersten Sonntag im Juli begeht die katholische Pfarrgemeinde St. Peter und Paul Hettingen das Fest der heiligen Odilia. In festlicher und feierlicher Weise begeht die Gemeinde nun schon nahezu seit 300 Jahren das Fest ihrer Ortspatronin. Der Festgottesdienst findet am Sonntag, 7. Juli, um 9 Uhr statt. Dem Gottesdienst schließt sich die eucharistische Prozession an und zum Abschluss des Festes folgt um 17 Uhr die Heiligenvesper.

Im großen Schematismus der Erzdiözese Freiburg aus dem Jahre 1939 steht dort folgendes über das Odilienfest vermerkt. Demnach findet ein levitiertes Festamt mit fremder Aushilfe und Festpredigt und anschließender Sakramentsprozession durch die Gemeinde statt am Sonntag vor St. Jakobus 25. Juli. Die Kirche besitzt ein Gnadenbild mit Reliquie und ein Ablaßtag nach dem 13. Dezember ist gewährt. Ferner findet eine regelrechte Wallfahrt zu St. Odilie statt. KM

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 06.07.2019