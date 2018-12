Hettigenbeuern.Rück- und Ausblick standen im Mittelpunkt der letzten Sitzung des Ortschaftsrates im Jahr 2018. Vier Ortschaftsratssitzungen fanden im abgelaufenen Jahr statt. Ortsvorsteher Günther Müller erinnerte bei seinem Rückblick an verschiedene Maßnahmen im Morretal und stellte fest, dass die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses endlich begonnen habe. Die Maßnahme am Dorfgemeinschaftshaus sollte viel weiter sein, aber die Ausschreibung verlief zunächst ergebnislos und musste wiederholt werden, so dass sich eine zeitliche Verzögerung ergab. Im Frühjahr sollen die nächsten Arbeiten ausgeschrieben werden, informierte der Ortsvorsteher.

An der Morrebrücke wurde ausgebaggert und es wurden Hölzer und große Steine eingebaut, damit sich zum Schutz des Ufers die Fließrichtung des Wassers ändert.

„Das neue Feuerwehrfahrzeug lässt keine Wünsche offen“, verkündete Ortsvorsteher Günther Müller stolz. Der Ausrückebereich verfügt nun über ein neues TSF-W, die Übergabe an die Wehr erfolgte im November in Buchen. Für Juni 2019 ist eine Vorstellung des Fahrzeuges mit einem Fest in Hettigenbeuern geplant.

Am Ende seines Rückblickes teilte er mit, dass der Grillplatz drei Mal genutzt wurde und elf Angelkarten von der Ortschaftsverwaltung ausgegeben wurden.

Ortsvorsteher Müller dankte allen für die Unterstützung seiner Arbeit vor Ort. Insbesondere galt sein Dank Bürgermeister Burger und der Stadtverwaltung, wobei er den städtischen Bauhof hervorhob. Er dankte unter anderem den Ortschaftsräten, den Mitarbeitern vor Ort und den Vereinen für das stets gute Miteinander. Lobend erwähnte er den Einsatz von Ronald Eck, der ihn während des Jahres des Öfteren, zum Beispiel beim Auf- und Abbau des Sonnensegels, unterstützt habe.

Dank für Spende

Ein großes Dankeschön richtete er auch an Uwe Steiff für die Spende eines Kühlschrankes und eines Herdes für das Dorfgemeinschaftshaus, anlässlich des 90-Jahr-Jubiläums der Firma. In seinem Ausblick richtete Müller seinen Blick auf die Fortsetzung der Sanierung des Dorfgemeinschaftshaues. Bei der nächsten Ortschaftsratssitzung gebe es zur Sanierung und den weiteren Arbeiten für das Gremium Detailinformationen seitens des Fachbereichs Bauen. Die Grillhütte am Grillplatz bekomme im nächsten Jahr ein neues Dach und der Heimatverein richte den Tisch in der Grillhütte her. Der Bauantrag auf Anbau einer Scheune (Maschinen- und Strohlager) wurde einstimmig befürwortet.

Bei Bekanntgaben gab der Ortsvorsteher Informationen zu möglichen Hotspots in Hettigenbeuern. Zum Ausfall des Handynetzes beim letzten Stromausfall teilte er mit, dass es in der Anlage eine Batterie gebe, die einen Weiterbetrieb bis zu zwei Stunden sicherstellen solle. Warum dies nicht funktioniert habe, sei derzeit nicht bekannt.

Angesprochen wurde auch der fehlende Korpus beim Kreuz am Friedhof, hier informierte der Ortsvorsteher jedoch, dass dieser in Kürze angebracht werde. Auch die Aktualität und verschiedene Einträge auf der Homepage des Stadtteils wurden erwähnt. Angefragt wurde, ob schon bekannt sei, wann die Halle wieder für den Sport nutzbar sei.

Montiert sind in Hettigenbeuern Richtung Ortsausgang nach Buchen, gegenüber vom „Löwen“, und in Buchen an der Bushaltestelle „Reichsadler“ die neuen Mitfahrschilder, sie wurden von den Stadtwerken Buchen gesponsert. Die Schilder zeigen künftig, wenn jemand „mitfahren“ will. Eine in Hettigenbeuern traditionell gängige Praxis wird hier nach außen sichtbar gemacht.

Abschließend wurde bei Einwohnerfragen das Herrichten des Eichenwegs und der Kreuzungsbereich am Rank thematisiert. Die Sandsteinpfosten beim Brunnen am Rank wurden wieder einmal um- oder angefahren. In den vergangenen Jahren war dies bereits öfter der Fall, es könne dort von einem Unfallschwerpunkt gesprochen werden. Bestimmt nahezu 20 Mal mussten bereits Sandsteinpfosten erneuert werden und drei Mal war der Brunnen schon beschädigt. Von den Schäden an den jeweiligen Unfallfahrzeugen ganz zu schweigen. Es wurde angeregt, dass sich das Ortschaftsratsgremium hierüber einmal Gedanken mache solle, eventuell gelte es den Kreuzungsbereich zu überdenken. Die Sandsteinpfosten sehen optisch sehr schön aus, bereichern das Ortsbild zweifelsohne, aber es handelt sich hier laut dem Gremium um einen gefährlichen Kreuzungsbereich. hes

