Filmnachmittag war großer Erfolg

Hainstadt.Vor Beginn der Vorführung begrüßte der Vorsitzende Ewald Gramlich im voll besetzten großen Saal der Pfarrscheuer die Mitglieder und Heimatfreunde. Vom Vorsitzenden wurden Informationen zu verschiedenen Projekten des Heimatvereins vorgestellt, unter anderem, die zur Zeit laufende Sanierungsaktion des „Kreuzes am Sträßlein”, das mit einer Spendenaktion in Zusammenarbeit mit der Volksbank Franken läuft.

Mit Spannung wurde bei den Zuschauern der von Werner Döllinger fertiggestellte Film über den Jahresablauf der Heimat erwartet. Der zweimal eine Stunde dauernde Film wurde durch eine Kaffee- und Getränkepause unterbrochen. Hierzu hatten die Frauen des Beirates die unteren Räume vorbereitet. Die zahlreichen Gäste nutzten die Gelegenheit, sich in Gesprächen mit den Projekten des Heimatverein auseinander zu setzen. In Sachen Spenden wurde am Ende des Abends eine positive Bilanz gezogen

Freitag, 19.10.2018