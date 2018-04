Finale am 14. Juni am Burghardt-Gymnasium

Anzeige

Buchen.Das zehnte Volksbank Franken Schulschach Challenge wird am Montag, 16. April, mit dem fünften und letzten Vorturnier an der Grund- und Hauptschule Mudau beendet.

Das Turnier ist gedacht für alle Schüler von Schach-Arbeitsgemeinschaften an Schulen und Neulinge, die am Schachspiel interessiert sind. Die Ausrichtung übernimmt Bezirksschulschachwart Karlheinz Eisenbeiser in Zusammenarbeit mit den hiesigen Vereinen.

Zwei Altersgruppen

Gespielt wird in zwei Altersgruppen (bis Jahrgang 2006 sowie Jahrgang 2005 und älter). In jeder Altersgruppe qualifizieren sich die drei Erstplatzierten für ein Finale, das am 14. Juni am Burghardt-Gymnasium Buchen durchgeführt wird.