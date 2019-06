Finale steigt in Buchen

Buchen.Das Finale der elften Volksbank Franken Schulschach Challenge wird am Donnerstag, 27. Juni, im Joseph-Martin-Kraus-Saal in Buchen ausgetragen. Während des Schuljahres hatten sich dafür in fünf Vorturnieren unter 300 Teilnehmern 30 Schüler in zwei Altersgruppen qualifiziert. Eine Rückmeldung ist bis um 13.30 Uhr am Turniertag notwendig. Von 14 bis 16 Uhr werden jeweils fünf Runden nach Schweizer System gespielt und gegen 16 Uhr ist die Siegerehrung vorgesehen. Als Ehrengast wird nach der Fechtlegende Alexander Pusch im vergangenen Jahr diesmal der Radsportler Michael Lohfink von der Johannes-Diakonie in Mosbach begrüßt, der Sieger in seiner Disziplin bei den „Special Olympic-Games“ 2018 war.

Liste der Qualifizierten

Die qualifizierten Teilnehmer sind: Maximilian Wieder (Eckenberg-Gymnasium Adelsheim), Robert König (Burghardt-Gymnasium Buchen), Christopher Holl (Abt-Bessel-Realschule Buchen), Mika Trunk, Lars Rögner (beide BGB), Lukas Kaltschmitt (Gymnasium Bammental), Lenny Kreis (Grundschule Amorbach), Kilian Werner (Karl-Ernst-Gymnasium Amorbach), Aaron Amann (Grundschule Mudau), Amadeus Matz , Kai Elancev (beide BGB), Matthias Zytke (Technisches Gymnasium Buchen), Erik Thüry (BGB), Justus Rechner (Grundschule Götzingen), Jonas Deinhardt (Grundschule Amorbach), Florian Hefner, Anna Gart, Adrian Amann (alle BGB), Finn König (Gymnasium Lauda), Mario-Sebastian Lupu, Mais Abdou (beide Martin-von-Adelsheim-Schule Adelsheim), Ruben Ziegler (EBG Adelsheim), Nico Henk, Felix Bosan (beide BGB), Kai Wundling (Grünewald-Gymnasium Tauberbischofsheim), Moritz Rupp (Grundschule St. Bernhard Bad Mergentheim), Sarah Grein (Grundschule Hardheim), Simon Kreis (KEG Amorbach), Fatima Youness, Daniel Martinez-Kuzko (beide Deutschorden-Gymnasium Bad Mergentheim) und Lukas Fuhrmann (BGB).

