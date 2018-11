Finanzielle Unterstützung durch Spenden und Zuwendungen nötig

Buchen.Am 11. November 1918 endete auf den westlichen Schlachtfeldern der Erste Weltkrieg, in dem insgesamt 17 Millionen Menschen getötet wurden. Daran erinnern fast alle europäischen Staaten. Auch der Volksbund wird nicht müde, an die Folgen dieses Krieges zu erinnern. Auch in diesem Jahr unterstützen in Buchen zahlreiche Prominente die Arbeit des Volksbunds durch die Teilnahme an der Auftaktsammlung. Die Sammlung der Prominenten findet statt am heutigen Mittwoch von 10.30 bis 12 Uhr in Buchen vorm Rathaus (Marktplatz).

Auch wenn der Volksbund seine gemeinnützige Arbeit im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland ausübt, so finanziert er sich doch zum größten Teil über Spenden und Zuwendungen. Von daher bittet er die Bürger um Spenden. Auch für seine Jugend- und Erinnerungsarbeit braucht der Volksbund finanzielle Unterstützung. Selbstverständlich sucht der Volksbund weiterhin nach Kriegstoten. Aktuell werden in Wolgograd 800 deutsche Kriegstote ausgebettet, um sie Ende des Jahres auf der Kriegsgräberstätte Rossoschka würdig zu bestatten.

„Wir leben die europäische Friedens- und Versöhnungsarbeit in den vielen Jugendbegegnungen, sei es in den weltweiten Workcamps, sei es in den vier Jugendbegegnungsstätten. Die Arbeit an den Gräbern und alles andere, was wir tun, steht im Dienste des Friedens: Seien es die Gedenkveranstaltungen, die Schul- und Jugendarbeit, unsere Bücher oder Ausstellungen“, so der Bezirksvorsitzende des Volksbunds Nordbaden, MdB Axel E. Fischer.

