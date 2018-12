Firma Alu Technik erhielt den Zuschlag

Buchen.Die Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen am Burghardt-Gymnasium beschäftigten den Gemeinderat auch in seiner Jahresabschluss-Sitzung am Freitag. Die Lieferung und Montage von Fassadenelementen als neue Notaus- und Eingänge galt es zu vergeben. Einstimmig schloss sich das Gremium der Empfehlung von K + H Architekten an und erteilte den Auftrag an die Firma Alu Technik Junge Ideen aus Aluminium GmbH aus Aschaffenburg. Mit einem Angebotspreis von rund 92 400 Euro war sie die preisgünstigste Bieterin und lag damit rund 14 000 Euro unter der Kostenschätzung. borg

