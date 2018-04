Firma Henn bekam den Zuschlag

Anzeige

Buchen.Der Gemeinderat beauftragte bei seiner Sitzung am Montag im Alten Rathaus bei einer Gegenstimme die Firma Henn aus Buchen mit der Erneuerung der „Bahnhofstraße“ in Hainstadt zum Angebotspreis von 618 621,19 Euro.

In der Gemeinderatsitzung am 19. Februar wurde der Vollausbau der „Bahnhofstraße“ im Stadtteil Hainstadt beschlossen. Neun Firmen haben die Angebotsunterlagen abgeholt und fünf Firmen haben sich am Wettbewerb beteiligt. Nach Prüfung und Wertung der Angebote gab die Firma Henn aus Buchen das günstigste Angebot mit 618.621,19 Euro ab. Die zweitplatzierte Bieterin liegt bei 733 923,93 Euro und die letzte bei 886 195,24 Euro. Es ist beabsichtigt, die Arbeiten im Mai aufzunehmen und noch in diesem Jahr abzuschließen. Ortsvorsteher Bernd Rathmann sprach von „einer guten Lösung“. borg