Flächendeckendes WLAN-Netz geplant

Buchen.Eine vielseitige und facettenreiche Schule präsentierte der Schulleiter der Zentralgewerbeschule Buchen (ZGB), Oberstudiendirektor Konrad Trabold, beim diesjährigen Pflegschaftsabend den Eltern und Ausbildern. Die neun Schularten der ZGB besuchen dieses Jahr insgesamt 1031 Schüler, wovon rund 350 eine Vollzeitschule besuchen. Im Berufsschulzweig werden insgesamt sechs Berufsfelder angeboten.

Bei seinem Rückblick stellte Trabold das Bild einer sehr erfolgreichen Schule vor. Bei der vergangenen Abiturprüfung erreichten alle Schüler die Allgemeine Hochschulreife. Ähnlich erfolgreich verliefen auch die Abschlussprüfungen der Berufsschule. Von circa 200 Absolventen hatte nur einer nicht die schulische Abschlussprüfung bestanden. Beide Ergebnisse seien im landesweiten Vergleich spitze, so Trabold. Dass die ZGB die Jugendlichen auch fordere, zeige sich an den vielen Top-Leistungen der Schüler. Zahlreiche Kammersieger kamen von der Schule: So erzielte unter anderem Kilian Leutner, einer der letztjährigen Abiturienten, den ersten Platz beim Wettbewerb „Jugend forscht“. Auch in diesem Schuljahr stehen wieder einige Projekte auf der Agenda, sagte Trabold. Schüler der allgemeinbildenden Schulen können in verschiedene Handwerksberufe „hineinschnuppern“, ein flächendeckendes WLAN-Netz soll installiert und die mehrjährigen Umbaumaßnahmen zur Erfüllung der Brandschutzerfordernisse sollen abgeschlossen werden.

In den anschließenden Klassen- und Abteilungspflegschaften informierten die Lehrer über schulische und berufsspezifische Belange und wählten die jeweiligen Eltern- und Ausbildervertreter. Diese trafen sich abschließend zu ihrer konstituierenden Sitzung. Zur Elternbeiratsvorsitzenden wurde erneut Daniela Kehl gewählt, ihre Stellvertreterin ist Ursula Wild.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.10.2018