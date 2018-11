Flamenco trifft Klezmer

Buchen.Der Förderverein Lions-Club Buchen veranstaltet am Samstag, 24. November, im Joseph-Martin-Kraus-Saal ein Benefizkonzert mit dem von „Cafe del Mundo“ weit über die Region hinaus bekannten Flamenco-Gitarristen Jan Pascal Stieber und der Klezmer-Klarinettistin Elisabeth „Betty“ Brose aus Stuttgart. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr.

Im Anschluss an das Konzert gibt es in den Räumen des benachbarten BGB im Rahmen einer „After-show Lounge“ die Gelegenheit, den Abend bei Getränken und Häppchen ausklingen zu lassen und mit den Künstlern ins Gespräch zu kommen. Karten können im Vorverkauf bei der Volksbank in Buchen sowie in der Odenwald-Apotheke in Buchen und im Verkehrsamt Buchen erworben werden. Karten können auch noch an der Abendkasse erworben werden, soweit es die Saalkapazität zulässt.

Der Erlös der Veranstaltung kommt den sozialen Projekten des Fördervereins des Lions-Clubs Buchen sowie der Arbeit der Eine-Welt-AG des Burghardt-Gymnasiums zu Gute.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 14.11.2018