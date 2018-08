Flohmarkt in der Fußgängerzone

Buchen.In der Buchener Fußgängerzone findet am Freitag, 7. September, von 15 bis 19 Uhr ein Flohmarkt statt. Für die Verkaufsstände sind Plätze in der Marktstraße und der Kellereistraße reserviert. Der Aufbau der Stände ist ab 12.30 Uhr möglich. Da der Flohmarkt im Bereich der Fußgängerzone stattfindet, sind keine Stellplätze für Autos direkt an den Verkaufsständen vorhanden. Für Verkaufstische und Pavillons sind die Teilnehmer selbst verantwortlich. Die Teilnahme am Flohmarkt ist kostenlos, allerdings ist eine Voranmeldung notwendig. Jeder, der am Flohmarkt teilnehmen möchte, kann sich unter der Rufnummer 06281/8936 beim Schuhhaus Farrenkopf anmelden.

