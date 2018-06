Floriansjünger im Kreis schlagen Alarm

Anzeige

Gezwungenermaßen, wie Hollerbach erklärt, denn die Leistungsfähigkeit könne nicht immer gewährleistet werden. Diese empfiehlt, dass ein erster Löschtrupp bei einem Standardbrand nach zehn Minuten am Einsatzort eintreffen soll. Der Grund: Laut einer Studie muss 17 Minuten nach Beginn einer Rauchgasintoxikation bei einem Menschen mit der Reanimation begonnen werden, um den Verletzten erfolgreich wiederzubeleben. Ein zweiter Trupp soll spätestens 15 Minuten nach Alarmierung der Leitstelle vor Ort sein. Diese Vorgaben zur Leistungsfähigkeit, die vom Landesfeuerwehrverband zusammen mit dem Innenministerium beschlossen und vom Städte-, Gemeinde- und Landkreistag mitgetragen wurden, sind jedoch nicht verpflichtend. Sie dienen nur als Hinweis.

Gesellschaftlicher Wandel

Doch um die Leistungsfähigkeit zu erfüllen, braucht es genügend Mitglieder, die auch tagsüber ausrücken können. Und genau darin sieht Hollerbach ein Problem. „Viele aus der Feuerwehr sind am Tag in ihren Jobs gefordert. Früher arbeiteten die Leute häufig noch im selben Ort, in dem sie auch wohnten und Mitglied der örtlichen Wehr waren. Mittlerweile hat sich das geändert. Die Menschen fahren teilweise 20 oder 30 Minuten oder noch länger bis zur Arbeit. Doch nach 15 Minuten müssen bei einem Standardbrand zwei Löschgruppen mit etwa 20 Einsatzkräften vor Ort sein“, erklärt Hollerbach das Problem. Daher hätten einige Einsatzkräfte eine Doppelmitgliedschaft, durch die sie in jeweils zwei Abteilungen für einen Notfall hinzugezogen werden können.

In den Feuerwehrbedarfsplan, der für die Gemeinde vorgeschrieben ist, fließen auch die Ergebnisse externer Gutachter. In Mudau geschah dies Ende Mai, als in einer Gemeinderatssitzung der Plan vorgestellt wurde. Darin wird die derzeitige Situation der Wehr beleuchtet. Daraufhin folgen Ratschläge und Empfehlungen, um langfristig die Abteilungen attraktiv zu erhalten. „Die Feuerwehr ist ein wichtiger Bestandteil der Gemeinde. Wir müssen versuchen, den Ausbildungsstand zu verbessern und neue Mitglieder zu gewinnen. Und da reicht es nicht aus, nur Jugendliche zu erreichen, wir müssen uns auch um Hinzugezogene und Quereinsteiger kümmern“, meint etwa Mudaus Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger.

Nach Meinung des Kreisbrandmeisters Jörg Kirschenlohr ist auch für die Führungskräfte die Belastung gestiegen. Diese würden verstärkt zu Themen wie Führungsarbeit, E-Mobilität oder ganz aktuell Datenschutz geschult. Kirschenlohr findet, dass die Feuerwehr mit ihrer eigentlichen Aufgabe schon genug ausgelastet sei. „Es dürfen nicht noch zusätzliche Aufgaben dazu kommen, die mit der eigentlichen Arbeit gar nichts zu tun haben. Wo Feuerwehr draufsteht, muss auch Feuerwehr drin sein.“

Zwar sei die Lage im Landkreis nicht besorgniserregend. „Aber wir dürfen uns nicht darauf ausruhen. Wir müssen uns öffnen und über den Tellerrand hinausschauen.“ Daher gelte es auch, sich verstärkt um Asylbewerber und Menschen mit Migrationshintergrund zu kümmern. Es reiche nicht, nur eine gute Jugendfeuerwehr zu besitzen. „Zwar ist die Anzahl der Mitglieder in Jugendwehren konstant geblieben, doch man darf sich davon nicht täuschen lassen. Es wurden vermehrt Jugendgruppen gegründet und an den Zahlen hat sich trotzdem nichts geändert“, so Kirschenlohr. Zu Beginn des Jahres lag die Anzahl der jugendlichen Einsatzkräfte bei 905, davon waren 193 weiblich. Der Kreisbrandmeister wirbt deshalb auch dafür, sich verstärkt um Frauen als Mitglieder zu bemühen. „Vor zehn bis 15 Jahren war es noch so, dass diese Männerdomäne nicht verändert werden sollte. Da hat zum Glück ein Wandel stattgefunden.“

„Frauen-Power“ in Hardheim

Es sei vielen Führungskräften bewusst, dass sie sich um potenzielle weibliche Mitglieder kümmern müssen. Wie auch im landesweiten Vergleich ist der Anteil der Frauen im Neckar-Odenwald-Kreis verschwindend gering: Etwa 98 Prozent aller Mitglieder der Feuerwehr sind männlich. Um dem entgegenzuwirken, entwarf beispielsweise die Feuerwehr Hardheim vor fast zwei Jahren die „Frauen-Power-Kampagne“. Mittlerweile hat sich das Konzept ausgeweitet, wie Gesamtkommandant Martin Kaiser bestätigt. „Wir haben schnell bemerkt, dass viele Kapazitäten benötigt werden, um die Maßnahme umzusetzen. Eigentlich reicht die Aufgabe, Mitglieder zu gewinnen, aus, um jemand in Vollzeit zu beschäftigen.“

Man habe zwar einige weibliche Mitglieder neu hinzugewonnen, „doch es reicht nicht, nach ein oder zwei Versuchen aufzuhören. Feuerwehren müssen mittlerweile alle Bevölkerungs- und Altersgruppen ansprechen, nicht nur Jugendliche.“ Kaiser glaubt: „Am allerwichtigsten ist es, im Gespräch zu bleiben, gesehen zu werden und als Feuerwehr präsent zu sein.“

