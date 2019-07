Fragebogen bis 24. Juli zurückgeben

Hettigenbeuern.Das Ziel der Bürgerinitiative „Heddebör unser Ort – Zukunft gemeinsam gestalten“ ist es, Impulse zu setzen und „Heddebör“, wie alle Einwohner den Ort liebevoll nennen, auch für die Zukunft attraktiv zu halten. Derzeit läuft die Bürgerumfrage in Hettigenbeuern. In der Befragung können Sorgen und auch Wünsche und Anregungen vorgebracht werden. Es geht um die zentrale Frage: „Was für Vorstellungen und Ideen haben die Einwohner für das zukünftige Zusammenleben in Hettigenbeuern?“

Die drei maßgeblichen Punkte lauten: 1. „Ich wohne gern in Heddebör, weil.“; 2. „In Heddebör fehlt mir…“ und 3. „Wenn ich drei Wünsche für Heddebör frei hätte, dann…“. Die Rückgabemöglichkeit für die Fragebögen wurde bis Mittwoch, 24. Juli, verlängert. Auch auf dem Götzenturmfest der „Heddebörmer Musikanten“ am Wochenende werden nochmals Fragebögen ausgelegt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Rückgabe, zum Beispiel im separaten Briefkasten beim Eingang zum Kindergarten/Kirchblick. Auch beim Götzenturmfest soll ein Rückgabekasten aufgestellt werden.

Nach einer Dokumentations- und Auswertungsphase ist am Sonntag, 15. September, eine zentrale Gemeinschaftsveranstaltung „Zukunftsdialog – Heddebör trifft sich“ für die gesamte Einwohnerschaft im Dorfgemeinschaftshaus geplant. Hier soll über die Ergebnisse der Umfrage informiert und gegebenfalls durch Workshop-Arbeit in Gruppen weitere Impulse gesammelt werden.

Die in dem Beteiligungsverfahren identifizierten Ideen zur Zukunftsgestaltung sollen im Rahmen einer weiteren, für den Herbst geplanten Veranstaltung, der sogenannten „Zukunftsschmiede“ am Sonntag, 13. Oktober, auf mögliche Umsetzung geprüft und weiter fokussiert werden, sie sollen zu konkreten Projekten geschmiedet werden. „Heddebör unser Ort“ kann nur gemeinsam mit möglichst vielen Dorfbewohnern erfolgreich an der Zukunft arbeiten, deshalb freut sich das Kernteam auf viele Mitmacher. hes

