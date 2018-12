Frau war mit 2,3 Promille unterwegs

Buchen.Mehr als 2,3 Promille ergab ein Alkoholvortest, den Beamte des Polizeireviers Buchen am Montagnachmittag bei einer Unfallbeteiligten in Buchen durchgeführt haben. Die Frau war zuvor gegen 15 Uhr mit ihrem VW Polo auf der Hettinger Straße in Richtung Hettingen unterwegs. In Höhe der Straße Kilgensmühle geriet die Kleinwagenfahrerin auf die Gegenfahrbahn und streifte dort einen entgegenkommenden Toyota.

Im weiteren Verlauf kam es dann zu einem Frontalzusammenstoß des Polo mit einem VW Passat, dessen Fahrerin hinter dem Toyota in Richtung Stadtmitte fuhr. Durch den Aufprall waren die beiden Volkswagen nicht mehr fahrbereit. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 14 000 Euro. Die Polo-Fahrerin wurde nach dem Unfall vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde festgestellt, dass sie den Unfall vermutlich ohne Verletzungen überstanden hat. Was jedoch festgestellt wurde, ist die Alkoholisierung der Frau.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 05.12.2018