Freude über die Geburt des Herrn zum Ausdruck gebracht

Buchen.Es war schon ein besonderer Moment, als Helen Scholl zum Ende der Weihnachtsmette das wohl bekannteste Weihnachtslied, „Stille Nacht“, solistisch in der vollen Stadtkirche St. Oswald in Buchen in englischer Sprache interpretierte.

Vor dem Hintergrund der 200-jährigen Geschichte dieses Liedes entfalteten die Predigtworte von Dekan Johannes Balbach eine ganz eigene Wirkung, wenn er zuvor von Weihnachten als einem zutiefst menschlichen Fest gesprochen hatte.

Hatte der Jugendchor zur Einstimmung der Mette mit Taizé-Gesängen schon eine andächtige Atmosphäre geschaffen, so gelang es den jugendlichen Sängern während des Gottesdienstes mit ihren Melodien, die Freude über die Geburt des Herrn zu verstärken.

Beeindruckend war auch das weihnachtliche Exultet, welches von den Geschwistern Thies gefühlvoll dargeboten wurde. Zeigte sich die musikalische Gestaltung der abendlichen besinnlichen Stimmung noch angepasst, so brach sich am ersten Feiertag die weihnachtliche Freude mit Pauken und Trompeten Bahn.

„Krönungsmesse“

Die „Krönungsmesse“ von Mozart wurde in ihren verschiedenen Teilen vom Katholischen Kirchenchor in imposanter Weise dargeboten. Dabei wechselten Passagen des großen Orchesters mit vielstimmigem Chorsatz und eindrucksvollen Soloparts von Hanna Berger (Sopran), Helen Scholl (Alt), Christian Jahraus (Tenor) und Matthew Harries (Bariton). Tiefbeeindruckt von dieser Darbietung dankte Kaplan Julian Donner allen Mitwirkenden, besonders aber Kirchenmusiker Horst Berger, der die musikalische Leitung für alle Weihnachtsgottesdienste übernommen hatte.

Auch Kaplan Donner erinnerte in der voll besetzten Stadtkirche die Gottesdienstbesucher daran, sich bei allen Feierlichkeiten und Treffen in der Weihnachtszeit auch bewusst Zeit zu nehmen, um das Wort Gottes und die Frohe Botschaft dieser Tage aufzunehmen. Weihnachten sei natürlich das Fest der Familie und der Freunde, aber eben nicht nur.

Bereits am Nachmittag des Heiligen Abends nutzten viele junge Familien die Gelegenheit, bei einer von Christiane Berger-Grimm vorbereiteten Krippenfeier dem Geheimnis der Menschwerdung Gottes mit ihren Kindern nachzuspüren.

Wichtige Botschaft

Gleiches gelang am zweiten Feiertag in dem großen Familiengottesdienst, den die Kinderchöre in besonderer Weise mitgestalteten. Von Carolin Mohr an der Oboe begleitet sangen sie „Gott ist ganz leise, willst du ihn hören…“ und sendeten damit noch einmal eine wichtige Botschaft des Weihnachtsfestes für den Alltag.

Die Feier „Wort Gottes in heiliger Nacht“, vom Singkreis in der Kreuzkapelle gestaltet, sowie die abendliche Weihnachtsvesper rundeten das liturgische Angebot während der Weihnachtsfeiertage ab, welche von den Gläubigen aus Buchen und Umgebung sehr gut angenommen wurden. kc

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 27.12.2018