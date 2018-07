Freude über neuen Wasserspender

Anzeige

Buchen.„Wasser marsch!“ heißt es ab sofort an der Helene-Weber Schule: Schüler und Lehrer gleichermaßen können ab sofort auf einen neuen und vielseitigen Wasserspender zurückgreifen. Gemeinsam mit den Stadtwerken Buchen realisierten Schulleitung und die Juniorfirma der Schule diesen neuen Service, der gleichzeitig auch Vorbildcharakter haben soll.

„Wasser aus dem Hahn ist grundsätzlich billiger als aus der Flasche“, erklärte Andreas Stein, technischer Geschäftsführer der Stadtwerke Buchen bei der Einweihung des Spenders. Qualitätseinbußen muss auch niemand befürchten, wie er betonte: „Das Leitungswasser hat überall in Deutschland Trinkwasserqualität. Und das hiesige Hahnenwasser stammt aus dem Bodensee und ist von besonders guter Qualität.“ Auch Schulleiter Christof Kieser betonte die Vorteile des neuen Wasserspenders: „Wenn mehr Schüler den Spender nutzen, dann vermeiden wir auch Müll in Form von Plastikflaschen. Das müssen wir uns alle bewusst machen. Ich sehe hier also sowohl einen ökologischen wie pädagogischen Aspekt.“

Und auch das Bistro-Team der Schule fördert diese Idee: Einwegbecher kann man für den Automaten nicht erwerben. Stattdessen soll jeder Nutzer einen eigenen Becher mitbringen. Auch dies vermeidet Müll.