Freude über TSF-W groß

Hettigenbeuern.Bei der Abteilungswehr Hettigenbeuern gibt es Grund zur Freude: Das neue Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser wird vorgestellt. Gefeiert wird rund um das neue Spritzenhaus am Samstag und Sonntag, 1. und 2. Juni.

Das Fest beginnt am Samstag, 1. Juni, um 16 Uhr. Ab 20 Uhr spielt das Duo „Banal“ zu Tanz und Unterhaltung auf. Am Sonntag, 2. Juni, beginnt das Fest um 10 Uhr mit dem Frühschoppen. Um 10.30 Uhr wird das neue TSF-W vorgestellt. Der Gesangverein und die „Heddebörmer Musikanten“ umrahmen die Fahrzeugpräsentation sowie die Ehrungen an diesem Vormittag. Das neue Feuerwehrfahrzeug kann anschließend besichtigt werden. Nach dem offiziellen Teil spielen die „Heddebörmer Musikanten“ zum Frühschoppen auf, bevor es Mittagessen gibt und die Kaffee-Bar geöffnet wird. Den Sonntag können Jung und Alt mit einem kühlen Getränk und einem warmen Vesper ausklingen lassen. hes

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.05.2019