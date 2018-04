Fritz Gramlich ist seit 70 Jahren im VdK

Anzeige

Soziales Engagement

Viele soziale Engagements würden schlicht und einfach kollabieren, wenn es das Ehrenamt nicht gäbe. Nur durch diese Freiwilligenarbeit sei es möglich, die Verantwortung für das Gemeinwohl in die Praxis umzusetzen.

Ein großes Beispiel dafür ist der Ehrenvorsitzende Fritz Gramlich. Er ist das einzige noch lebende Gründungsmitglied des VdK-Buchen. Er selbst war von 1959 bis 1994 Vorsitzender des Ortsverbandes und dann bis 1996 führte er diesen noch kommissarisch. Bäuerlein zeigte sich hocherfreut, dass Fritz Gramlich bei der Versammlung anwesend war. Er war Streiter für die Kriegerwitwen und Kriegsbeschädigten, aber auch Organisator vieler Ausflüge, oft über mehrere Tage. Das große goldene Treueabzeichen mit Brillant, eine Urkunde für 70 Jahre Mitgliedschaft und ein Einkaufsgutschein wurden als Auszeichnung für seinen großen Einsatz beim VdK-Ortsverband übergeben.

Irmgard Wörner erhielt für 60 Jahre Mitgliedschaft das goldene Treueabzeichen mit Stern. Sie nimmt auch heute immer noch rege an den Versammlungen teil. Erich Moldaschl wurde für 25 Jahre Mitgliedschaft mit dem goldenen Treueabzeichen ausgezeichnet. Beide erhielten neben dem Abzeichen, der Urkunde auch noch einen Einkaufsgutschein.

Das silberne Treueabzeichen für zehn Jahre Mitgliedschaft und ein kleines Präsent erhielten: Irmgard Ackermann, Albert Balles, Maria Balles, Günter Bethäuser, Maria-Anna Bethäuser, Rosa-Maria Caramante, Ilse Geier, Karl-Heinz Helke, Brigitte Henn, Peter Henn, Harald Hermann, Christa Lohmann, Helena Oletic, Johann Pilc, Barbara Scheurich, Harald Schnabl, Ruth Schnabl, Renate Schobert, Antonio Stelluti, Gabriele Stelluti, Martina Tippelt, Viktor Urich und Ursula Vleugels.

Beim Totengedenken gedachte die Versammlung der elf Verstorbenen des letzten Jahres. Schriftführer Peter Mößner brachte in seinem Bericht noch einmal alle Aktivitäten des vergangenen Jahres in Erinnerung wie den Ausflug mit Schlossbesichtigung in Bruchsal, Adventsfeier und die Vespernachmittage mit Filmvorführung. Über die finanziellen Bewegungen erstattete die Kassiererin Helga Gwinner einen positiven Kassenbericht. Für die Kassenprüfung bestätigte Brigitte Hügel eine saubere und ordentliche Kassenführung. Villiam Kurhajec beantragte dann die Entlastung für den gesamten Vorstand, die auch einstimmig erteilt wurde.

Bevor es zu den Wahlen ging dankte der Vorsitzende noch zwei Aktiven aus dem Vorstand. Waltraud Thanhäuser, sie war Kassenprüferin, und Johann Neubauer, er war der Verbindungsmann nach Hettigenbeuern. Beide stehen nicht mehr für einen Posten zur Verfügung. Die einstimmige Wahl ergab dann folgendes Ergebnis: Vorsitzender Ernst Bäuerlein, Stellvertreter Manfred Kirchgeßner, Kassiererin Helga Gwinner, Schriftführer Peter Mößner, Frauenbeauftragte Karola Schmidt, Beisitzer sind Brigitte Schmitt und Martin Neubauer und die Kassenprüfer Brigitte Hügel und Rita Lemp.

Der Vorsitzende Ernst Bäuerlein bedankte sich auch im Namen des gesamten Vorstands für das entgegengebrachte Vertrauen. Eigentlich wollte er in diesem Jahr das Vorstandsamt abgeben. Es war jedoch nicht möglich eine Nachfolge zu finden. So blieb ihm jetzt nur der Aufruf an die jüngeren Mitglieder, sich in der Vorstandsarbeit einzubringen damit der Ortsverband weiter bestehen könne. bäu

