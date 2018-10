Fröhliches Wiedersehen

Hainstadt.Zu einem fröhlichen Wiedersehen traf sich am Sonntag der Jahrgang 1942/43 in Hainstadt. Nach dem gemeinsamen Friedhofsbesuch mit Gedenken an die Verstorbenen traf man sich zum Mittagessen im Gasthaus „Zum Schwanen“. Mit dem gemeinsamen Besuch des Seniorennachmittags in der Mehrzweckhalle klang die von Walburga Pföhler organisierte Zusammenkunft aus. Die teilweise aus weiterem Umfeld angereisten „Fünfundsiebziger“ verabschiedeten sich in dem festen Wunsch voneinander, sich in fünf Jahren gesund und munter wieder zu treffen. ad/ Bild: Adrian Brosch

