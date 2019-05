Frühlingskonzert in der Stadthalle

Buchen.Das Frühlingskonzert des Burghardt-Gymnasiums findet am Mittwoch, 29. Mai, um 18.30 Uhr in der Stadthalle statt. Es erklingt Filmmusik aus „Star Wars“ und der Persische Marsch von Johann Strauß. Mit der Cornade - einer Fantasie für Horn und Orchester von Wolf-Peter Langisch - wird der Abiturient Florian Leitz sich als Solist präsentieren. Außer dem Sinfonie-Orchester wirken auch die Big Band des BGB, eine Tanz-Gruppe sowie neben dem Großen Chor des BGB einige kleinere Vokal-Ensembles mit, so dass reichlich Abwechslung garantiert ist. In der Pause ist für Bewirtung gesorgt. Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.05.2019