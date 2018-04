Führerschein reichte nicht aus

Anzeige

Buchen.Eigentlich hätte ein 26-jähriger BMW-Fahrer es wissen müssen, dass er mit der Fahrerlaubnisklasse B nur Anhänger bis zu einem bestimmten Gewicht ziehen darf. Da er diese Regelung jedoch ignorierte und am Montagmorgen auf der Eberstadter Straße in Buchen mit einem rund 2,5 Tonnen schweren Anhänger unterwegs war, muss er nun mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen. Der Mann war an der Bushaltestelle „Am Weidenbaum“ von Beamten des Polizeireviers Buchen einer Kontrolle unterzogen worden. Dabei konnte festgestellt werden, dass der Mann lediglich im Besitz einer Fahrerlaubnisklasse ist, welche für das Fahren des Gespanns nicht ausreicht. Der 26-Jährige durfte nach der Kontrolle mit dem Anhänger nicht weiterfahren.