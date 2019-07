Führungen für Kinder

Eberstadt.Kindgerechte Führungen durch die Tropfsteinhöhle werden in den Sommerferien werden immer mittwochs, 31. Juli, 7., 14., 21., 28. August, und 4. September, jeweils um 16.30 Uhr angeboten. Dabei können die Kinder Wissenswertes über die Tropfsteinhöhle, deren Entstehung und Alter erfahren. In spielerischer Form entdecken Kinder dabei den „Haifischrachen“, den „Elefantenrüssel“ und auch das „Schweinchen“ wartet auf deren Besuch. Warum wachsen Tropfsteine von der Decke und aber auch vom Boden nach oben? Wie schnell oder langsam wachsen die Tropfsteine überhaupt? Welche Arten und Formen von Tropfsteinen findet man in der Höhle? Neugierige und kleine Höhlenforscher erhalten hierauf Antworten. Treffpunkt ist um 16.30 Uhr am Besucherzentrum.

Am Mittwoch, 21. August und 4. September, ist jeweils um 14.30 Uhr der Zauberer Robby zu Gast. Er zeigt Zaubertricks und jeder ist willkommen. Die Vorführung findet direkt beim Besucherzentrum statt und ist kostenfrei. Nach der Zauberveranstaltung besteht die Möglichkeit, mit der Kinderhöhlenführung die Tropfsteinhöhle zu besichtigen. Informationen und Anmeldung im Verkehrsamt Buchen, Telefon 06281/2780.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.07.2019