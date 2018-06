Fünf Mal gab es die Traumnote 1,0

Anzeige

70 Abiturientinnen und Abiturienten haben die Reifeprüfung bestanden. Der Gesamtschnitt beträgt 2,2. Mit Hanna Bechtold, Dorothee Fischer, Kira Günther, Denis Häfner und Pia Weidmann hatten in diesem Jahr gleich fünf Absolventen mit der Traumnote 1,0 abgeschlossen. Belobigungen erhielten zudem Kathrin Knühl (1,1), Janin Kirchgeßner (1,2), Simon Schwab (1,3), Dana Zimmermann (1,4), Sophia Grießer, Carolin Knühl, Maria Mechler, Max Streckert und Jonathan Wehner (alle 1,5).

Der Schulleiter des Burghardt-Gymnasiums, Jochen Schwab, schloss sich den Glückwünschen an die Abiturienten zu dem guten Ergebnis an und zeigte Verständnis für den Wunsch der Absolventen, nun den Erfolg gebührend zu feiern. Gleichzeitig legte er allen ans Herz, dabei Vernunft walten zu lassen und gegenseitig auf sich aufzupassen.

Er bedankte sich bei der Prüfungskommission aus Heidelberg, mit den Fachausschussvorsitzenden aus Heidelberg sowie den Fachlehrern und Protokollanten aus den eigenen Reihen für die faire und harmonische Zusammenarbeit im Rahmen der mündlichen Prüfungen. Stellvertretend für alle Lehrkräfte des Jahrgangs dankte er den Tutoren Gabriele Kammerer, Kai Hüttler, Christian Rieger und Christian Speidel.

Besonders erwähnt wurden bei der Abschlussbesprechung die 14 Abiturientinnen mit einem Notendurchschnitt von 1,0 bis 1,5.

Verabschiedung am 6. Juli

Die Verabschiedung der Abiturienten findet am Freitag, 6. Juli, statt. Eingeleitet wird diese bereits um 16 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der katholischen Pfarrkirche St. Oswald in Buchen. Dieser wird von den Abiturienten selbst gestaltet. Im Anschluss findet bei der Stadthalle ein Stehempfang mit Fototermin statt. Um 18 Uhr beginnt dann die offizielle Verabschiedungsfeier in der Stadthalle.

Bestanden haben: Ceren Acar, Hainstadt; Stefanie Albrecht, Hardheim; Vanessa Andres, Buchen; Anna Bäcker, Limbach; Dana Balles, Hainstadt; Paul Bartholomä, Höpfingen; Hanna Bechtold, Bödigheim; Jonas Bialecki, Buchen; Nicole Boldt, Buchen; Abdel-Hakim Dabiri, Hainstadt; Ridvan Dinc, Hainstadt; Kai Dosch, Buchen; Annika Emmerich, Einbach; Dorothee Fischer, Scheringen; Luca Fleckenstein, Buchen; Sophia Früh, Buchen; Vitalina Funk, Buchen; Jessica Geier, Walldürn; Oliver Geiger, Hardheim; Ramadan Golic, Buchen; Sophia Grießer, Walldürn; Serkan Günaydin, Buchen; Kira Günther, Walldürn; Lea Haas, Walldürn; Dennis Häfner, Buchen; Patricia Hajek, Walldürn; Michèle Heim, Hardheim; Hannes Herkert, Gottersdorf; Maximilian Janny, Osterburken; Kyra Kessler, Trienz; Janin Kirchgeßner, Walldürn; Jan Knapp-Holldorf, Höpfingen; Carolin Knühl, Hettingen; Kathrin Knühl, Hettingen; Katharina Kögel, Buchen; Christian König, Mudau; Robin Kracht, Hornbach; Jana Kraus, Hardheim; Benita Leitner, Höpfingen; Clara Linke, Buchen; Dominik Linsler, Buchen; Antonia Mackert, Buchen; Christian Mayer, Hardheim; Maria Mechler, Hettigenbeuern; Yannick Mechler, Mudau; Leon Meszaros, Hardheim; Leon Mövius, Hardheim; Marie Müller, Hettingen; Jonas Mund, Buchen; Rebecca Noe, Mudau; Martin Raff, Buchen; Stefan Riewe, Buchen; Jule Rohmann, Buchen; Simon Schwab, Oberneudorf; Naomi-Fernette Semma, Hainstadt; Max Streckert, Höpfingen; Leonie Svoboda, Hettingen; Tamara Thorwart, Hardheim; Yannik Trabold, Buchen; Stefan Trautrim, Steinbach; Kim-Moreen Trunk, Buchen; Lisa Varchmin, Rüdental; Dominik Weber, Buchen; Jonathan Wehner, Buchen; Pia Weidmann, Buchen; Felix Weimert, Hardheim; Pauline Werner, Schweinberg; Alisa Winterholler, Buchen; Viola Zaiser, Buchen; Dana Zimmermann, Buchen. kn

