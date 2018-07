„Fünf-Sterne-Köchin“ für ihr Wirken gewürdigt

Anzeige

Buchen.Eine Institution geht. Anders lässt es sich wohl nicht beschreiben, wenn eine verdiente Lehrkraft nach 34 Jahren eine Schule verlässt. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Anbau der Karl-Trunzer-Schule wurde Marianne Öppling in den Ruhestand entlassen. Auch wenn Schulleiter Walter Scheuermann ihr nach Überreichung der Pensionierungs-Urkunde schöne Dauerferien wünschte, so „bleibst du doch ein Teil der Schule und des Kollegiums“. Zusammen mit diesem sowie ihrer Familie und weiteren Wegbegleitern feierte sie ihren letzten Tag an der KTS mit einem gemütlichen Beisammensein.

Für das Rahmenprogramm sorgten Schüler verschiedener Klassen. Die Klassen 6a und b überbrachten der scheidenden Lehrerin einen ganzen Strauß an Herzenswünschen und boten das Lied „Lieblingsmensch“ dar. Schülerinnen der 8a hatten die Ballade „John Maynard“ von Theodor Fontane auf den Kochunterricht von Marinanne Öppling umgemünzt, wobei sie sich nicht scheuten, ihre Missgeschicke zu verraten. Während sie ihrer Lehrerin eine Krone für ihre Geduld, ihr offenes Herz und ihre Ausdauer überreichten, stattete die 8b die „Fünf-Sterne-Köchin“ zusätzlich mit einer von allen unterschriebenen Schürze und einem Rezeptbuch aus. Und die SMV hatte als Dank für die immer bestens organisierte Verpflegung an Schulveranstaltungen ein Fotoalbum zusammengestellt.

Beiträge des Kollegiums

Abgerundet wurde das Programm durch Beiträge des Kollegiums. Während der „Lehrerchor“ eine umgedichtete Version des Liedes „Das bisschen Haushalt“ zum Besten gab, hatten Benjamin Mechler und Nadja Geier eine humorvoll gestaltete Bilderpräsentation vorbereitet - frei nach dem Motto „What happens in KTS, stays in KTS“. Bei der Reise durch ihre Vergangenheit, von der Steinzeit bis heute, hatten die lieben Kollegen ihre Fast-Pensionärin überall gesichtet - sogar bei einem Woodstock-Festival und auf dem Mond. Und eine weitere Fotomontage sorgte gar dafür, dass Marianne Öppling von Barack Obama persönlich den Verdienstorden überreicht bekam. Die Lacher auf ihrer Seite hatten sie auch, als sie der Hauptperson der Veranstaltung - baumelnd in einem Bilderrahmen - ihr legendäres Sitzkissen überreichten, mit dem sie jahrelang ihren Platz im Lehrerzimmer markiert hatte.