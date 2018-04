Für Breakdance-WM in USA qualifiziert

Anzeige

Dieser berechtigten Kritik hat nun HHI Rechnung getragen: am vergangenen Freitag erhielt Jem die offizielle Einladung von HHI Los Angeles in folgender Übersetzung: „Lieber Jem, Du wirst nach Amerika kommen, wir beglückwünschen Dich ganz herzlich zu deiner Qualifikation in der Kategorie Breaking und freuen uns, dass du Deutschland bei der diesjährigen World Hiphop Dance Championship & World Battles vom 5. bis 11. August in Phönix/Arizona vertrittst.“

