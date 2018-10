Für demografischen Wandel sensibilisiert

Filme über das Älterwerden standen im Mittelpunkt des 9. Filmfestivals der Metropolregion Rhein-Neckar. Sie sollten für den Umgang mit dem demografischen Wandel sensibilisieren.

Buchen. Bereits zum 9. Mal fand das Filmfestival der Metropolregion Rhein-Neckar rund um das Thema „Generationen“ statt. „Auch Buchen beteiligt sich am ’Filmfestival der Generationen’, um gemeinsam mit anderen Städten und Gemeinden der Metropolregion Rhein-Neckar auf die Thematik des demografischen Wandels aufmerksam zu machen“, betonte Bürgermeister Roland Burger bei der Begrüßung in der Stadthalle.

Die Stadt Buchen beschäftige sich schon seit einigen Jahren intensiv mit dem Thema, führte verschiedene Bürgerbeteiligungen durch und beteiligte sich am Kommunalen Managementverfahren, wofür die Auszeichnung „demografiesensible, familienfreundliche und bürgeraktive“ Gemeinde erfolgte. Ein Ergebnis des beschlossenen Demografie-Handlungs-Konzeptes sei beispielsweise die Einrichtung des Mehrgenerationentreffs, hob der Bürgermeister hervor.

Über 100 Schüler sahen Film

Auch Laura Müller vom Verband Metropolregion Rhein-Neckar, welche zur Filmvorführung nach Buchen gekommen war, und Schulleiter Jochen Schwab vom Burghardt-Gymnasium freuten sich über die Beteiligung und unterstrichen die Bedeutung, sich mit dem Themenfeld Demografie zu beschäftigen. Am Filmfestival nahmen in Buchen über 100 Schüler der 10. Klassen des Burghardt-Gymnasiums und auch einige Senioren teil. Dr. Sebastian Emling, Ethiklehrer am Burghardt-Gymnasium, erklärte bei der Vorführung in der Stadthalle, dass das Generationenthema bestens zum unter sozial-karitativen Gesichtspunkten stehenden „Compassion-Praktikum“ der 10. Klasse passe.

Der bei der Vorführung in Kooperation mit dem Gymnasium gezeigte Film „Heute bin ich blond“ war unter Mitwirkung von Schülern aus der Filmliste des Festivals ausgesucht worden. Der Film beschäftigt sich mit dem Umgang mit einer lebensbedrohlichen Krankheit. Die Studentin Sophie erfährt mit 21 Jahren, dass sie Brustfellkrebs hat, der aggressiv und nicht operabel ist. Doch sie will kämpfen und weiter das Leben genießen. Sie geht selbstbewusst mit der Krise um und beginnt, Tagebücher über ihre Leidenszeit zu schreiben. Sie trägt immer neue Perücken, als ihr durch die Chemotherapie die Haare ausfallen. Die Perücken helfen ihr, sich neu zu identifizieren und aus dem tristen Krankenhausalltag zu entfliehen, um Geborgenheit und Glücksmomente zu erleben. Das gibt ihr die Kraft und die Hoffnung, den Krebs zu bezwingen. Ein emotional bewegender Film, der auf einer wahren Geschichte beruht.

Im Mehrgenerationentreff wurde dann am Freitagabend im Rahmen des Filmfestivals „Ein Mann namens Ove“ gezeigt. Der Film widmete sich den Themen rund um Einsamkeit und Depression im Alter ebenso wie nachbarschaftlichen Beziehungen.

Viel Gesprächsstoff geboten

Der grantige Witwer Ove ist der Schrecken der Nachbarschaft: Auf seinen morgendlichen Kontrollgängen inspiziert er pedantisch seine Siedlung und beanstandet barsch jegliches Fehlverhalten. Doch hinter seinem Verhalten verbirgt sich eine einsame Seele. Denn Ove kann den Verlust seiner Frau nicht überwinden und will ihr in den Tod folgen. Doch seine Suizidversuche scheitern: In der Nachbarschaft zieht eine ausländische, schwangere Frau mit ihrer Familie ein, die beharrlich seine Hilfsbereitschaft einfordert. Zögerlich öffnet sich Ove und beginnt, sich für die Belange der Nachbarschaft einzusetzen. Die schwarzhumorige Tragikomödie bot viel Stoff für das Gespräch nach der Filmvorführung. Cornelia Weidenfeld und Elke Reinhard waren für den gelungenen Filmabend im Mehrgenerationentreff verantwortlich und leiteten das Gespräch im Anschluss.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 31.10.2018