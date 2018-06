Für die Ausbildung und für das Leben viel dazu gelernt

Anzeige

Buchen.Nachdem im Herbst französische Berufsschüler vier Wochen in Ausbildungsbetrieben im Neckar-Odenwald-Kreis zu Besuch waren (wir berichteten), erfolgte nun der Gegenbesuch. Die Austauschmaßnahme zwischen der Zentralgewerbeschule Buchen und dem Centre Scolaire La Salle in Saint-Etienne wird aus Mitteln von ProTandem – deutsch-französische Agentur für den Austausch in der beruflichen Bildung gefördert.

Drei Wochen voller neuer und spannender Erfahrungen lagen vor den jungen Leuten, die in einem Französischkurs Vokabeln und Grammatik gelernt hatten. Beim Empfang durch die Stadt Saint-Etienne lobte Gemeinderat Pascal Rousset, ehemaliger Leiter der örtlichen Ingenieurhochschule, den Mut der jungen Leute: „Sie nehmen Ihr Leben selbst in die Hand, als verantwortungsvoller Teil der Gesellschaft. Im Zusammenwirken zwischen Betrieben, Bildungseinrichtungen und Auszubildenden entsteht ein System, das langfristig allen drei Seiten zum Vorteil gereicht. Das deutsche duale Ausbildungssystem wird bei uns als vorbildhaft angesehen. Ähnliches soll in den nächsten Jahren bei uns entstehen.“ Neben den Empfängen bei der Gemeinde und in der Schule hatten die französischen Partner ein reichhaltiges Freizeit-und Kulturprogramm zusammengestellt.

Fast keine Kosten

„Das ist schon toll, dass uns das alles hier ermöglicht wird,“ äußerte sich Marius (Werkzeugmechaniker, Firma Braun, Walldürn): „Wir können in einer großen Stadt im Ausland drei Wochen wohnen und arbeiten, lernen für die Ausbildung und fürs Leben jede Menge und unsere Betriebe unterstützen uns auch noch dabei.“ Philip (Betriebselektroniker, Firma Braun) bekam sehr positive Rückmeldungen angesichts seines guten Ausbildungsstandes. Der Chef war total begeistert von unserer Arbeit.