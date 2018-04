Für die Imker war 2017 ein „gemischtes“ Jahr

Anzeige

Buchen.Auf ein ruhiges Imkerjahr blickten die Mitglieder des Imkervereins Buchen und Umgebung bei ihrer Jahreshauptversammlung zurück. Auf der Tagesordnung standen und anderem Neuwahlen und Ehrungen.

Wie Schriftführerin Kathrin Klohe in ihrem Bericht feststellte, trafen sich die Vereinsmitglieder im vergangenen Jahr zu vier Stammtischen, zu einer Herbstversammlung und einem Ausflug nach Veitshöchheim. Dort besuchte man den Bayerischen Imkertag. Außerdem schritten die Arbeiten am Lehrbienenstand im Morretal voran. Im Gebäude wurden die Toiletten instandgesetzt sowie ein neuer Anstrich angebracht. Außen säte man den Rasen neu ein. Inzwischen haben am Lehrbienenstadt die ersten Bienenvölker ihren Platz gefunden.

Vorsitzender Thomas Kern informierte über die Entwicklung der Bienenvölker im Verein, den Honigertrag und die Behandlung der Bienen gegen die Varroamilbe. Er bezeichnete das Jahr 2017 als „gemischtes Imkerjahr“: Ein „starker Frühling“ sei von einem „durchwachsenen Sommer“ abgelöst worden.