Für die regen Tätigkeiten der mittlerweile 60 Mitglieder gab es viel Lob

Kassenwart Winfried Bauer berichtete von einer guten finanziellen Grundlage des Vereins, ehe Clemens Schäfer im Namen der Kassenprüfer eine einwandfreie Kassenführung bestätigte.

Bernd Fischer sprach dem Vorsitzenden Heini Schäfer Lob und Anerkennung für dessen Leistung und den Einsatz im Floriansstübchen so wie für seine Arbeit rund ums Dorf aus. Ortsvorsteher und Stadtrat Hubert Henn stimmte mit ein und auch er zeigte sich erfreut über die regen Tätigkeiten des Vereins. Er dankte dem Backhausteam und wies auf die monatlichen, öffentlichen Backtage hin.

Vorstand wiedergewählt

Der Vorstand wurde einstimmig wiedergewählt: Vorsitzender Heini Schäfer, Stellvertreter Bernd Fischer, Kassenwart Winfried Bauer, Schriftführerin Tanja Roos. In den Beirat gewählt wurde Jürgen Schmid und die neu hinzukommenden Roland Henn und Susanne Mühlhauser. Als Kassenprüfer wurden Clemens Schäfer und Mechthild Schmid wiedergewählt.

Hubert Henn überbrachte der Versammlung die Grüße des Bürgermeisters. Danach berichte er über die Renovierung des Schulsaales und die geplanten Umbaumaßnahmen am Schulhaus.

Die Versammlung beschloss, dass neue Sitzkissen und Vorhänge für den Alten Schulsaal sowie eine neue Küche angeschafft werden.

Am 1. Juli wird zu einem Backofenfest eingeladen, am 9. September führt Bernd Fischer zum Thema „Vom Bauernwald zum Stiftswald“ alle, die daran Interesse haben, in den Einbacher Wald, und am 8. Dezember findet für die Einbacher Bevölkerung wieder das Nikolausbacken statt.

Angeregt durch Fernsehsendungen wie „Baden-Württemberg aus der Luft“ regte Bernd Fischer an, ein Vereinsmitglied, das eine Drohne mit Kamera besitzt, könne doch aus der Luft einen kleinen Film über Einbach aufnehmen.

Vielleicht könne ein solcher Film dem Archiv des Heimatvereins zur Verfügung stehen und so später von Interesse sein. Als kleine „Kostprobe“ davon wurden Probeaufnahmen gezeigt. Danach beendete Heini Schäfer die Sitzung.

