Für eine spannende und interessante Zeit gesorgt

Buchen.Hohen Besuch aus Freiburg hatten die Schüler der 10. Klassen: Die aus Walldürn stammende Autorin Anne Grießer stattete der Abt-Bessel-Realschule einen Besuch ab und las den Jugendlichen eine ihrer Kurzgeschichten vor.

Gruselkrimi

Nach der Begrüßung durch Realschulkonrektor Magnus Brünner ergriff Anne Grießer das Wort und erzählte den gespannten Schülern ein wenig von sich und ihrem Werdegang, der ebenfalls als Realschülerin ihren Anfang nahm. In ihrer Ansprache stellte sie zunächst ihren neuen Roman vor, bevor sie schließlich zu ihrer Lesung kam. Sie wählte hierfür keinen Auszug des neuen Romans, sondern mit „Walldürn Witch Project“ einen spannenden Gruselkrimi, der als Kurzgeschichte im Sammelband „Badisch-kriminelle Weihnacht“ zu finden ist und – wie der Name sagt – in der Region spielt. Mit ihrer authentischen Art und ihrem lebendigen Lesevortrag wusste sie ihre jungen Zuhörer zu beeindrucken und zu begeistern.

Im Anschluss an die Lesung hatten die Schüler der Abt-Bessel-Realschule die Gelegenheit, eigene Fragen zu stellen. So konnten sich die interessierten Jugendlichen aus erster Hand über den beruflichen Werdegang von Anne Grießer, ihre Vorgehensweise beim Schreiben oder etwa den Alltag eines Autors im Allgemeinen informieren.

