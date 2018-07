Für Groß und Klein etwas geboten

Anzeige

Beim großen Sportnachmittag für Jung und Alt, am Montag, 6. August, auf dem Sportgelände und in der Turnhalle ebenfalls vom FC Vitoria initiiert, wird neben In - und Outdoor-Sport mit der Möglichkeit des Sportabzeichenerwerbs angeboten. Am Donnerstag, 9. August, ab 14 Uhr startet der Nachmittag auf dem Reiterhof Slepkowitz. Die Feuerwehr und die DRK-Ortsgruppe Hettingen geben am Freitag, 10. August, ab 15 Uhr am Feuerwehrgerätehaus einen Einblick in ihre Arbeit. Der Schützenverein bietet am Samstag, 11. August, rund ums Schützenhaus Bogenschießen mit Kinderbogen, Luftgewehrschießen auf dem Schießstand sowie das spaßige Mohrenkopfschleudern an.

Einen Spielenachmittag veranstaltet die Kolpingsfamilie und das Gemeindeteam rund um die Pfarrkirche St. Peter und Paul am Dienstag, 21. August, ab 14 Uhr. Der Heimatverein bietet am Donnerstag, 23. August, ab 18.30 Uhr eine etwa zweistündige Ortsführung durch Hettingen an, wobei Orte und Plätze aufgesucht werden, die längst vergessen sind.

Die FG „Hettemer Fregger“ veranstalten am Samstag, 1. September, ab 14 Uhr einen kurzweiligen Tanztag im Lindensaal. Die Trainerinnen der FG Garden bieten für Jung und Alt ein entsprechendes Programm an.

Weitere Informationen gibt es in einem Flyer, der in allen Hettinger Geschäften und den Bankstellen ausliegt. KM

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 14.07.2018