Für Müllkinder auf der Insel Cebu gespendet

Hettingen.Die Hettinger Mesnerin Angelika Kirchgeßner, eine Institution in der Pfarrgemeinde St. Peter und Paul, veranstaltet jedes Jahr mit den Hettinger Kommunionkindern und deren Eltern ein einfaches Essen in der Fastenzeit, das in der Gemeinde auf große Resonanz stößt. Sinn und Zweck des einfachen Essens ist, den Kindern, aber auch allen anderen aufzuzeigen, dass die, die in jeder Hinsicht im Überfluss leben, neben der christlichen Verpflichtung sich auch moralisch verpflichtet fühlen müssen, anderen zu helfen, die weit weit weniger zum täglichen Lebensbedarf haben. Den Erlös aus dieser Aktion spenden dann die Kinder, für Kinder in der dritten Welt, diesmal für die Müllkinder auf der Insel Cebu (Philippinen).

Dieses Jahr können 800 Euro an den Missionskreis „Mutter Teresa“, der Projekte in der ganzen Welt unterstützt, übergeben werden. Die Initiatorin dieses Missionskreises ist die aus Hettingen stammende Ingeborg Doll, jüngste Tochter von Rektor Hugo Berberich, die in Waldbronn unweit von Ettlingen wohnt. Sie traf mit noch mehreren Gleichgesinnten auf dem Katholikentag in Freiburg damals die in Indien tätige, inzwischen Heilig gesprochene Ordensfrau Mutter Teresa, die sich in den Slums in Kalkutta um die Ärmsten der Armen kümmerte. Angetan von dieser großen Ordensfrau beschlossen sie diese nachhaltig zu unterstützen.

So basteln die 15 Familien des Missionskreises zu Weihnachten, Ostern oder sonstigen Festlichkeiten kleine Geschenkartikel, die in den einzelnen Geschäften verkauft werden und deren Erlös für Hilfsprojekte des Missionskreises Mutter Teresa zu hundert Prozent verwendet werden.