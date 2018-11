Für qualitativ hochwertigen Schule aktiv

Eine kleine Abordnung aus Buchen war unter der Leitung von Dr. Kwasi Adjei sowie seiner Frau Sigi Adjei in Ghana, um das Bopa-College, die Patenschule des Burghardt-Gymnasiums zu besuchen

Buchen. Derzeit wohnen etwa 20 Mädchen im Bopa-College, rund 70 weitere Jugendliche besuchen die weiterführende Berufsschule einmal pro Woche in einem der fünf möglichen Ausbildungszweige. Dazu gehören derzeit Hauswirtschaft, Agrarwirtschaft, Nähen und Gestalten, Krankenpflege und Elektrotechnik.

Schulleiterin Dora Quainoo hält trotz immer wiederkehrender Rückschläge, unter anderem durch die schulpolitische Lage, an ihrer Vision einer privaten Berufsschule fest, die durch eine qualitativ hochwertige Ausbildung überzeugt. Seit etwa einem Jahr ist Bildung für Kinder an staatlichen Schulen kostenfrei, was von den Familien, die in der Regel über nicht viel Geld verfügen, dankend angenommen wird. Trotz der guten Grundidee führt die neue Möglichkeit zunächst zu einigen Problemen: überfüllte Klassen mit 80 bis 100 Schülern und qualitativ schlechten Fördermöglichkeiten für den Einzelnen. Um so bedeutender werden Privatschulen, deren Finanzierung im Moment aber sehr unsicher ist.

Barbara Walch, H. Walch, Uta Blümel (Vertreterin des Lions-Clubs Buchen) und Jeannette und Christian Speidel (beide Lehrer am BGB) konnten mit Unterstützung des Ehepaars Adjei einige neue Perspektiven für Bopa greifbar machen.

Dank der Vermittlung von Paa Kofi Ansong, ein Berater des ghanaischen Präsidenten, konnte die Gruppe zusammen mit Dora Quainoo ihr Anliegen beim Deputy Minister of Education Dr. Adutwum vortragen, der zusicherte, die Schule vor Ort zu besuchen. Zudem berichtete er von einer Fördermöglichkeit, die sowohl durch die deutsche als auch die ghanaische Regierung unterstützt wird: das Ghana TVET Voucher-Project. Dank der Vermittlung von Paa Kofi Ansong konnte die Gruppe auch bei der dortigen Einrichtung ihr Anliegen vortragen, mit dem Ergebnis, dass Dora Quainoo nach Bewerbung und Inspektion ihrer Schule in das Programm aufgenommen werden soll.

Dieser wichtige Schritt würde die Schule auch für sozial schwache Familien attraktiv machen, da pro Schüler ein festes Schulgeld bezahlt werden würde, das die Bezahlung der gut ausgebildeten Lehrer sowie die Versorgung der Schüler sichert und somit zu einer qualitativ hochwertigen Ausbildung beiträgt.

Ein weiterer gemeinsamer Termin führte die Gruppe zu Morten Gade, dem Leiter von Ghacem, einer Tochtergesellschaft von HeidelbergCement. Nach Gesprächen über den derzeitigen Entwicklungsstand sowie die Zukunftspläne von Bopa sicherte Gade zur Unterstützung eine Zementspende zu, um alle noch fälligen Putzarbeiten am Gebäude fertigstellen zu können. Darüber hinaus übernimmt Ghacem mit einer großzügigen Geldspende die Registrierungsgebühren für die unterschiedlichen Ausbildungszweige.

Den Höhepunkt bildetet aber der Besuch der Schule mit ihren Jugendlichen und Lehrern. Dort übergaben die Vertreter des Burghardt-Gymnasiums und des Lions Clubs Buchen gesammelte Sachspenden, wie Leinentücher, Schreibblöcke, Stifte und Pflegeprodukte und dergleichen, die neben Privatpersonen auch von der Volksbank Franken und der Sparkasse Neckartal-Odenwald gesponsert wurden. Einen besonderen Moment bildete die Übergabe der Menstruations-Tassen, die auf Initiative von Antonia Heilig, Mitglied der Eine-Welt-AG, von der Firma Me Luna gespendet wurden.

Das Team aus Buchen blickt auf eine erfolgreiche Reise zurück und wartet gespannt auf die weitere Entwicklung. Die Eine-Welt-AG des Burghardt-Gymnasiums und auch der Lions Club Buchen halten ebenso wie Dora Quainoo an dem Ziel einer qualitativ hochwertigen Schule fest und werden die Patenschaft auch in Zukunft fördern und pflegen. jsp

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 22.11.2018