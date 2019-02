Fürbitten, „Märtyrer“-Akten und rätselhafte Zaubertricks

Hainstadt.Mit „Heescht Helau“ und dem Büttenmarsch „Heeschter Berkediebe“ wurde von der Hainstädter Männersängergruppe die Seniorenfastnacht am Donnerstag in der voll besetzen Pfarrscheune eröffnet.

Mitmachspiele und Sketche

Zum Schunkeln und Mitsingen animiert wurden die Senioren und Gäste auch durch 31 kostümierte Kinder des Hainstädter Kindergarten, deren Erzieherinnen Sing- und Mitmachspiele einstudiert hatten. Antonia Rathmann begann mit ihrem engagiert vorgetragenen Beitrag über Einblicke in eine besondere Fastnachtsfamilie, Manfred Kirchgessner und Wolfgang Krettek hatten mit ihrem Sketch „Astlöcher“ die Lacher auf ihrer Seite, Ursula Vaassen berichtete über den „Kölsche Klüngel“, der sich auch in anderen Orten wiederfinden soll, und der Büttenprediger Heiner Wölfelschneider brachte Nachdenkliches und interessante Fürbitten aus der katholischen Kirche zum Vorschein. Nach einer Kaffeepause brillierte Zauberer Robby (Robert Schüssler) und gab mit Zaubertricks den Zuschauern Rätseln auf.

Die Sängergruppe, immer unterstützt von Gisbert Link mit dem Akkordeon und von Peter Balles mit der Gitarre, zeigte unter anderem ihr Können bei den Liedbeiträgen „der G´sangverei(n)“ und „Kleine Wahrheiten zwischen Männern und Frauen“. Hermann Klein trug eine besondere Erzählung über den Geburtstag vor, Manfred Kirchgessner und Hedwig Büchler führten in Himmlisches bei Petrus ein, der eine Akte „Märtyrer“ führt, über deren Inhalt kräftig gelacht wurde. „Heile, heile Gänsje“ trug Gerhard Kern vor und zum Kehraus stimmten alle in das Lied „Heeschter Gemütlichkeit“ ein. Wolfgang Krettek bedankte sich bei allen Mitwirkenden und lud zum Schlusslied „So ein Tag, so wunderschön wie heute“ ein.

