Fulminante Party zum Jubiläum

Buchen.Es war vielleicht eine etwas ungewohnte Art einer Geburtstagfeier für einen Verein, der 125 Jahre alt wird. Und doch traf die Stadtkapelle Buchen am Samstagabend mit der „Party Crescendo“ den Geschmack der vielen – vor allem auch jugendlichen – Gäste.

Viele fleißige Helfer hatten die Stadthalle kurzerhand in einen Partyraum mit Cocktailbar, Loungeecke und allerlei Illuminationen verwandelt, so dass von Beginn an Partystimmung aufkam.

Vorsitzender Christian Schulze fasste sich in seiner Begrüßung dann auch kurz und freute sich über die zahlreichen Besucher. Erfolgsgarant für eine tolle Stimmung war von Beginn an die Band „Headline“, die mit aktueller Partymusik, aber auch mit Rockklassikern und populärer Popmusik die Stimmung hoch hielt.

Unterbrochen wurden die Tanzpausen von Grußworten prominenter Freunde der Stadtkapelle, die per Videobotschaften gratulierten. Dass sich darunter mit Ministerpräsident Kretschmann und Bundeskanzlerin Merkel herausragende Politikerpersönlichkeiten befanden, war dem Auftritt der Stadtkapelle bei der Stallwächterparty in Berlin geschuldet. Letztlich kam mit Wolfgang Schäuble (Michael Henk) dann doch noch ein leibhaftiger Grußwortredner in die Stadthalle, um der Stadthalle seine Aufwartung zu machen.

In einem weiteren Unterhaltungsblock erfreute der „Zwibbelclub 2.0“ mit zwei tollen Gesangsbeiträgen die Zuhörer. Das jugendliche Gesangsensemble wurde einmal von Lukas Schäfer auf der Tuba begleitet, als man sich Gedanken über die Vielfalt von speziellen Körpertönen machte, und zum anderen hatten sie ein Medley aus ABBA-Melodien über die Jahresaktivitäten Stadtkapelle zusammengestellt, ein tolles Geburtstaggeschenk.

Am Ende des Programms wartete dann noch Christof Kieser als ein „Festredner“ auf, der einige Interna aus 125 Jahren Stadtkapellengeschichte zusammengetragen hatte. Abschließend überreichte er dem Vorsitzenden Christian Schulze eine nicht vorhandene Jubiläumsurkunde. Den musikalischen Ausklang übernahm „DJ Jack“, um bis in die tiefe Nacht hinein die Party in einem fulminanten crescendo zu beenden.

