„Funktionales und ästhetisches Gebäude“

Anzeige

Das neue Gesundheitszentrum in Buchen verbessert nicht nur die ärztliche Versorgung, sondern ist mit 500 Patienten am Tag auch ein Frequenzbringer für die Innenstadt.

Buchen. „Helle, freundliche Räume“ dürften Eigenschaften gewesen sein, die bei der offiziellen Einweihung des Gesundheitszentrums am Musterplatz am Samstagvormittag am häufigsten genannt wurden, und das nicht nur von den offiziellen Rednern, sondern auch von den vielen Gästen bei der sich anschließenden Besichtigung. Auf rund 1500 Quadratmetern sind nach 18 Monaten Bauzeit in der Wilhelmstraße, unterhalb des Musterplatzes, Räume für sechs Praxen sowie eine Wohnung unterm Dach entstanden.

Das Gesundheitszentrum Buchen Nutzfläche insgesamt: 1500 Quadratmeter, zuzüglich 500 Quadratmeter Tiefgarage. Mieter von Praxen: Internistische Hausarztpraxis Dres. Häfner und Schmitt, Physiotherapeut Burkhard Scheuermann, Ergotherapie Daniel Sattler, Zahnarztpraxis Dr. Mess, Medizinische Fußpflege/Podologie Michael Blatz und ab Juli Logopädin Julia Pittner. Bauzeit: 18 Monate Tag der offenen Tür am Sonntag, 6. Mai, im Rahmen des Goldenen Mai.

Die Besucher drängten sich im großzügig angelegten Empfangsbereich der Praxis Dres. Häfner und Schmitt im Erdgeschoss. Die Internisten Dres. Kirsten und Kurt Häfner sowie Andreas Schmitt begrüßten rund 150 geladene Gäste, Angehörige sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Wir feiern heute auch das Jubiläum der zehnjährigen Übernahme unserer Praxis“, verkündete Dr. Schmitt. Er lobte die zentrale Lage des neuen Hauses und freute sich gemeinsam mit Kurt Häfner darüber, dass ein „funktionelles und ästhetisches Gebäude“ entstanden sei. Jetzt hoffe man darauf, dass die Stadt die Wilhelmstraße bald sanieren werde.