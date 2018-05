Fußball mit der Dartscheibe

Anzeige

Unterneudorf.Der Heimatverein Unterneudorf führt sein Fußballturnier für Freizeitmannschaften mit dem Sonnwendfeuer am Samstag, 23. Juni, durch. Jedoch erfolgen keine Fußballspiele, sondern es wird auf eine große Dartscheibe geschossen.

Deutschlandspiel wird übertragen

Gespielt wird in Teams mit mindestens fünf Teilnehmern. Am Vormittag ab 10.30 Uhr starten die Jugendmannschaften, bevor ab 15 Uhr die Erwachsenenteams (ab 16 J) ihre „Dart-Fußball-WM“ austragen. Am Abend erfolgt neben der Entzündung des Sonnwendfeuers noch die Live-Übertragung des WM-Spiels Deutschland gegen Schweden.

Die Jugend- und Freizeitmannschaften, die am Turnier teilnehmen, zahlen eine Startgebühr. Es sind tolle Sachpreise zu gewinnen, das Siegerteam erhält zudem einen Geldbetrag.