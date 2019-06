Fußweg nun besser passierbar

Buchen.Der Fußweg vom Parkplatz an der Schüttstraße in die Innenstadt war wegen leicht ineinander verschobener Waschbetonplatten und einem Hochbordstein mit dem Rollator oder Kinderwagen nur schwer passierbar. Die Firma Hollerbach-Bau GmbH aus Hardheim, die auf dem ehemaligen Küferei-Areal eine viergeschossige Wohnanlage mit sechs seniorengerechten Wohnungen errichtet, ist nun in Absprache mit der Stadt tätig geworden und hat auf eigene Kosten den Weg optimiert. Bild: Olaf Borges

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 07.06.2019