Gäste sollen im Frühjahr 2020 einziehen

Aufatmen bei Christian Reinhardt, Inhaber des Hotel-Restaurants „Reichsadler“ in Buchen. Die Baugenehmigung für sein neues Gästehaus liegt vor und es kann endlich losgehen.

Buchen. Die Baugenehmigung für die Sanierung und Nutzungsänderung des Jugendstilgebäudes an der Ecke Walldürner Straße/Vorstadtstraße in Buchen liegt vor. Christian Reinhardt, Inhaber des Hotels „Zum Reichsadler“, will das Jugendstilgebäude zu einem Gästehaus mit Hotelzimmern und einer Suite unterm Dach umbauen (die FN berichteten). Bürgermeister Roland Burger stellte das Projekt am Montagabend im Bürgersaal des Alten Rathauses dem Gemeinderat vor. „Das Bauprojekt hat eine besondere historische Bedeutung für die Altstadt“, meinte Burger, der sich freute, dass damit ein „städtebaulicher Missstand“ an prominenter Stelle beseitigt werde.

Im Frühjahr 2016 gekauft

Bereits im Frühjahr 2016 ist Christian Reinhardt, Inhaber des Hotel-Restaurants „Reichsadler“ an die Stadt Buchen als Sanierungsbehörde mit der Absicht herangetreten, das Anwesen in der Vorstadtstraße 28 zu erwerben und als Gästehaus mit etwa 18 Zimmern zu sanieren und in den bestehenden Hotel- und Restaurantbetrieb zu integrieren. Das Gebäude befindet sich im Sanierungsgebiet „Historische Altstadt“ und ist außerdem als Kulturdenkmal ausgewiesen.

Deshalb ging es mit der Umsetzung auch nicht so schnell voran wie geplant. Gesprächstermine im Rahmen der Sanierungssprechtage der Stadt Buchen haben laut Burger ebenso stattgefunden wie Vororttermine mit dem Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Karlsruhe sowie mehrere Behördentermine mit der Unteren Baurechtsbehörde und mehreren Fachbehörden des Landratsamts Neckar-Odenwald-Kreis. Das habe, gerade in Sachen Denkmalpflege Zeit gekostet, meinte der Bürgermeister.

Die Gebäudehülle des neuen Gästehauses werde stadtbild- und denkmalgerecht gestaltet. Nach hinten seien nun Balkone möglich. Funktionale Einheiten für die künftige Gästehausnutzung werden geschaffen, Bäder eingebaut, Wärmedämmungsarbeiten sowie Elektro- und Sanitärinstallationsarbeiten durchgeführt sowie für zeitgemäße Beheizungsmöglichkeiten gesorgt.

Barrierefreiheit gegeben

Auch Barrierefreiheit musste geschaffen werden, doch habe sich der Einbau eines Aufzugs nicht einfach gestaltet, wie Roland Burger verdeutlichte. Für die zusätzlich erforderlichen drei Stellplätze – drei weitere Stellplätze stehen auf dem Baugrundstück zur Verfügung – wurde ein entsprechender Ablösevertrag zwischen der Stadt Buchen und dem Antragsteller abgeschlossen. Hotelgäste können laut Bürgermeister Roland Burger das Parkdeck in der Vorstadtstraße mit entsprechenden Parkkarten nutzen. „Zusätzliche Zimmer werden uns gut tun“, erklärte Burger mit Blick auf die unterm Strich in den letzten Jahren gesunkene Zahl der Gästezimmer in der Gesamtstadt. Lob für das Projekt gab es von Dr. Harald Genzwürker und Johannes Volk. Die hoben das städtebauliche und unternehmerische Engagement von Christian Reinhardt, der bei der Sitzung anwesend war, hervor.

Bald starten

„Ich bin froh, dass wir nun endlich Fahrt aufnehmen können“, so Reinhardt gegenüber den FN. Manchmal habe es ihn schon etwas beunruhigt, dass es so schleppend vorwärts gegangen sei, doch nun sei die Baugenehmigung ja da. Noch im September will der Inhaber des Hotels-Restaurants „Reichsadler“ mit den Bauarbeiten beginnen. Im Frühjahr 2020 könnte dann – läuft alles nach Plan – das Gästehaus seiner Bestimmung übergeben werden.

