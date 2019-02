Gartenbesitzer erhoffen sich Wachstum

Buchen.„Gesunde Böden haben eine ewige Jugend und eine fortwährende Balance“, erklärte Angelika Lübke-Hildebrandt aus Österreich, die sich zusammen mit ihrem Mann Urs Hildebrandt weltweit in Sachen Landmanagement und Bodenfruchtbarkeit engagiert, beim Anwendertag „Pflanzenkohle und Substrate“ im September vergangenen Jahres im Zentrum für Entsorgung und Umwelttechnologie Sansenhecken in Buchen. Zusammen mit dem Verband Wohneigentum Bezirksverband Neckar-Odenwald will die AWN nun im Rahmen eines „Feldversuches“, und das ist hier tatsächlich wörtlich gemeint, die Wirkung von Nährhumus unter Praxisbedingungen testen.

Zu Testzwecken

Am vergangenen Samstag kamen ein gutes Dutzend Gartenfreunde mit Pkw und Anhänger, um den begehrten Nährhumus zu Testzwecken in Empfang zu nehmen.

Christian Gramlich vom AWN-Biomassezentrum erläuterte zu Beginn den Produktionsprozess für dieses Produkt: Verwendung findet ausschließlich regionales Material „ohne Chemie und Zusätze“. Auf dem Beet ausgebracht (circa 15 Liter pro Quadratmeter), entfaltet sich die Wirkung für die Pflanzen in Form von Auflockerung des Bodens, einer erhöhten Wasserspeicherfähigkeit, einer Verbesserung des Bodenlebens und einer permanenten Düngung. Anschließend erläuterte Martin Hahn aus dem Bereich Unternehmenskommunikation die Eckdaten für diesen Versuch: Auf den Beeten werden Bereiche mit und ohne Nährhumus angelegt und anschließend das Wachstum beobachtet.

Dies geschieht durch vierzehntägige Größenmessung der Pflanzen, Fotodokumentation und abschließender Verwiegung der Ernte.

Danach konnte Sascha Heffner die zahlreichen Anhänger beladen: Über zehn Tonnen Nährhumus wurde so an die Gartenfreunde des Verbandes Wohneigentum ausgegeben.

