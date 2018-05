Gastgeber und Botschafter in einem

Anzeige

Die Austauschmaßnahmen mit Frankreich (Montereau, St. Etienne, Palaiseau), Ungarn (Budapest), Polen (Bochnia), Spanien (Guarnizo), China (Tianjin) und den USA (Lock Haven) erweiterten einerseits den eigenen Horizont der Schüler, so Frank Pahl, und nähmen diese andererseits in die Pflicht, Botschafter und Repräsentanten ihres Heimatlandes zu sein.

Beziehungen aufbauen

„Austausche“, hob der BGB-Schulleiter Jochen Schwab hervor, „funktionieren nicht auf Bestellung, sondern weil Lehrer bereit sind, sie zu organisieren.“

Die Basis dieser funktionierenden Austausche sei immer die gute Beziehung, die Lehrer des BGB mit Lehrern der Partnerschulen aufbauen und pflegen. In vielen Fällen seien regelrechte Freundschaften zwischen den Lehrern entstanden, die mittlerweile auch die Freundschaft der Schulen tragen. Die Lehrer des BGB seien darüber hinaus Organisatoren des täglichen Programms und oft zusätzlich selbst Gastgeber zu Hause.

So dankte auch Frank Pahl abschließend allen Lehrern des Gymnasiums für ihr Engagement, die an den Austauschmaßnahmen beteiligt sind und waren, und freute sich besonders über die ungarischen Gäste Zsuzsa Laffer und Gábor Széles, die mit ihrer Schülergruppe am Konzert zugegen waren.

